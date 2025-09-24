Joi are loc conferința „Medicină și spiritualitate”, susținută de acad. Irinel Popescu

Joi, 25 septembrie 2025, de la ora 18.00, Sala Dalles din București (Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, sector 1) va găzdui conferința „Medicină și spiritualitate”, susținută de academicianul Irinel Popescu.

Evenimentul face parte din ciclul „Conferințele Dalles ale Academiei Române” și își propune să deschidă o dezbatere despre legătura dintre știință și dimensiunea spirituală a vieții, o temă cu tot mai mare impact în societatea contemporană.

Accesul publicului este liber.

Sănătatea este bunul cel mai de preț al omului

Din cele mai vechi timpuri, medicul i-a fost sfătuitor și tămăduitor. Conferința academicianului Irinel Popescu pornește de la ideea că în actul terapeutic, spiritualitatea a jucat totdeauna un rol important, echilibrul sufletesc fiind esențial pentru vindecare. Din antichitate și până în secolul luminilor spiritualitatea aproape s-a confundat cu religia.

La baza medicinei antice au stat, în mare măsură, textele religioase, unul din cele mai bune exemple fiind ayurveda, cu origine în vechile scrieri ale hinduismului, care alcătuiesc Vedele. Germenii medicinei științifice au apărut în Grecia, prin școala lui Hipocrate, și au continuat la Roma, prin Galenus, ale cărui principii vor domina medicina europeană timp de peste 1000 de ani. A fost acest interval de timp un mileniu de creștinism, căruia i se datorează, printre altele, primele așezăminte medicale, precursoare ale spitalelor de astăzi. Începând din Renaștere, dezvoltarea cunoașterii umane și-a pus amprenta și asupra medicinei, care, treptat, a devenit știință. Progresele au fost din ce în ce mai accelerate în secolul XIX, când a apărut chirurgia modernă, odată cu introducerea anesteziei, asepsiei și antisepsiei. În secolul XX, este descrisă structura ADN, sunt descoperite antibioticele, este practicat transplantul de organe și de țesuturi. Plecând de la descoperirile geneticii, medicina secolului XXI devine personalizată. În chirurgie este introdusă mai întâi laparoscopia, apoi chirurgia robotică.

Componenta spirituală a medicinei pare să își piardă din importanță în acest proces de permanentă înnoire, deși nevoia de spiritualitate a omului modern rămân la fel de mare. Trebuie oprită, de aceea, această tendință, cu atât mai mult cu cât la orizont se profilează pericole majore: dezvoltarea necontrolată a inteligenței artificiale și preluarea integrală de către roboți a unei părți importante din actul medical. Deși sunt menite să ajute, aceste noutăți au potențialul de a-l dezumaniza și chiar de a-l înlocui pe om.

Conferința pledează, în această perspectivă, pentru o acțiune necesară în apărarea componentei spirituale a actului medical.

Academicianul Irinel Popescu este absolvent (1977) al Facultății de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila”, obținând premiul „Elena Dimitriu”, pentru cel mai bun rezultat la media de absolvire și la concursul de internat.

Este de mulți ani medic primar chirurg, șeful Centrului de Boli Digestive și Transplant Hepatic din Institutul Clinic Fundeni. A condus ca director (până în 2022) Proiectul CEMT – Centru de Excelență în Medicina Translațională al Institutului Clinic Fundeni.

A fost profesor titular la UMF „Carol Davila” și profesor asociat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, extensia Enna (Italia).

Recunoscut la nivel național și internațional pentru activitatea de pionierat în transplantul hepatic, în chirurgia robotică și în cercetarea translațională, precum și înființarea subspecialității de chirurgie hepato-bilio-pancreatică.

Are numeroase publicații științifice. Este coordonator a trei ediții din Tratatul de chirurgie și din Tratatul de chirurgie hepato-bilio-pancreatica (Editura Academiei, 2007-2009, 2013-2017, 2023); autor a 10 monografii (între acestea Chirurgia ficatului, distinsă cu Premiul „Iuliu Hațieganu” al Academiei Române) și a peste 30 de capitole de carte.

Date scientometrice (22 iulie 2025):Web of Science nr. citări: 12997 H-index: 53; Google Scholar nr. citări: 18456 H-index: 64, i-10 index: 225.

Confirmare a intensei sale activități, a fost ales președinte al „Romtransplant” (Asociația Română de Transplant), funcție deținută între 1997 și 2017; în prezent, președinte de onoare. Președinte al Asociației Române de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică și Transplant Hepatic, între 2006 și 2017; în prezent, președinte de onoare. Președinte al Asociației Române de Chirurgie Endoscopică și alte tehnici intervenționale, între 2001 și 2005: Președinte al Societății Române de Chirurgie, între 2006 și 2008. Președinte al Academiei de Științe Medicale, între 2011 și 2019. Președinte al European Surgical Association, în 2017-2018. Vicepreședinte al IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists), din 2015. Fellow of the American College of Surgeons (FACS), din 2005. Honorary Fellow of the American Surgical Association, din 2024.

Pentru activitatea academică, a fost ales membru corespondent străin al Academiei Franceze de Chirurgie (în 2003), membru de onoare al Academiei de Știinte a Republicii Moldova (în 2006), membru asociat al Academiei Franceze de Medicina (în 2023). Este membru titular al Academiei Române (din 2024; membru corespondent din 2013).

A primit titlul Doctor Honoris Causa la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea „Apollonia” din Iași, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Grigore T. Popa” din Iași.

A fost distins cu Ordinul „Steaua României” în grad de mare cruce, Crucea Patriarhală, „Coroana României” în grad de ofițer, „Ordinul Republicii” al Republicii Moldova, „Ordre national du mérite” al Republicii Franceze.

Conferința poate fi urmărită în direct pe canalul Youtube al Academiei:

https://www.youtube.com/@academiaromana8832/streams