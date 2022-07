Johnny Depp i-a dedicat o melodie fostei soții. ”Un câine cu mâncărimi”

Johnny Depp pare să o numească pe fosta sa soție Amber Heard ”un câine” într-o melodie de pe noul său album compus alături de Jeff Beck. The Sunday Times a publicat câteva dintre versuri într-o recenzie a albumului, ”18”, care urmează să fie lansat vineri. Depp este creditat drept scriitorul a două melodii de pe album. Potrivit The Sunday Times, ambele piese par să facă referire la procesul de șapte săptămâni pentru defăimare dintre Depp și Heard.

O melodie, ”Sad Motherfuckin’ Parade”, pare să facă aluzie la Heard fără a o numi în mod direct. Potrivit criticului din Sunday Times, Jonathan Dean, Depp cântă: ”Stai acolo ca un câine cu mâncărimi vechi de șapte ani. Și cred că ai spus destule lucruri pentru o singură noapte nenorocită”.

Heard, o materialistă cu ”mâncărime”

”O mâncărime veche de șapte ani” se referă la momentul când un unui partener dorește să părăsească o relație după șapte ani, un fenomen des întâlnit în relațiile de lungă durată. Depp și Heard au divorțat după 15 luni. Într-un alt vers, Depp cântă: ”Dacă aș avea un ban, nu ți-ar ajunge pe mână”. Ideea melodiei pare să se alinieze cu sugestia avocaților lui Depp că bătălia juridică nu a fost despre bani și că Depp ar putea renunța în cele din urmă la daune.

În mesajele text citite în timpul procesului, Depp a descris-o pe Heard ca fiind ”materialistă”, după ce a cerut divorțul în 2016 și a primit un ordin de restricție împotriva actorului din producția ”Pirații din Caraibe”.

În timpul procesului, Depp a spus instanței că ”nu este mândru de limbajul” pe care l-a folosit la adresa lui Heard, care includea multe insulte și termeni derogatori.

”Nu mai cred în oameni”

Cealaltă melodie a lui Depp, ”This is a Song for Miss Hedy Lamarr”, pe care a interpretat-o ​​în mai, în timpul unui turneu în Marea Britanie cu Beck, pare să se refere la căderea sa din grație după acuzațiile lui Heard de violență domestică.

”Șters de aceeași lume care a făcut-o vedetă”, cântă el. ”Trecut din frumusețe, prins de pânza sa”.

În refrenul interpretat de cor, el adaugă: ”Nu mai cred în oameni”.

Beck a spus că albumul a fost intitulat ”18” pentru că el și Depp au simțit din nou acea vârstă când au început să cânte împreună. Beck are 78 de ani, iar Depp 59.

Amber Heard spune că încă îl mai iubește

Amber Heard se teme să nu fie dată în judecată din nou de fostul ei soț Johnny Depp, chiar dacă recunoaște că încă îl iubește. Acest lucru a fost dezvăluit în cea de-a doua parte a interviului exclusiv al lui Heard cu Savannah Guthrie de la NBC News, primul interviu de acest fel de la procesul dintre ea și Depp.

Actrița a răspuns ”absolut” când Gutherie a întrebat-o dacă, la urma urmei, așa cum a spus în instanță în timpul procesului lor pentru defăimare, ”mai are sentimente” pentru Depp.

"Îl iubesc. L-am iubit din toată inima", a spus Heard. ”Și am încercat să fac tot ce am putut pentru ca o relație profund viciată să funcționeze și nu am reușit. Nu am deloc sentimente rele sau rea voință față de el. Știu că ar putea fi greu de înțeles sau ar putea fi foarte ușor de înțeles dacă ai iubit pe cineva mult”.

În prima parte a interviului care a fost difuzat marți, Heard a spus că crede că ”marea majoritate a acestui proces a fost desfășurată pe rețelele de socializare” și a vorbit despre răuvoința îndreptată către ea de susținătorii lui Depp. Citește mai multe AICI.

