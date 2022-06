Amber Heard: Încă îl iubesc pe Johnny Depp. De ce se teme acum actrița

Amber Heard se teme să nu fie dată în judecată din nou de fostul ei soț Johnny Depp, chiar dacă recunoaște că încă îl iubește. Acest lucru a fost dezvăluit în cea de-a doua parte a interviului exclusiv al lui Heard cu Savannah Guthrie de la NBC News, primul interviu de acest fel de la procesul dintre ea și Depp.

Actrița a răspuns ”absolut” când Gutherie a întrebat-o dacă, la urma urmei, așa cum a spus în instanță în timpul procesului lor pentru defăimare, ”mai are sentimente” pentru Depp.

"Îl iubesc. L-am iubit din toată inima", a spus Heard. ”Și am încercat să fac tot ce am putut pentru ca o relație profund viciată să funcționeze și nu am reușit. Nu am deloc sentimente rele sau rea voință față de el. Știu că ar putea fi greu de înțeles sau ar putea fi foarte ușor de înțeles dacă ai iubit pe cineva mult”.

În prima parte a interviului care a fost difuzat marți, Heard a spus că crede că ”marea majoritate a acestui proces a fost desfășurată pe rețelele de socializare” și a vorbit despre răuvoința îndreptată către ea de susținătorii lui Depp.

”Nu sunt o victimă simpatică”

Heard a reflectat mai mult la percepția publicului despre ea în segmentul de miercuri, după ce Gutherie a întrebat-o pe Heard despre un mesaj în care Depp promitea ”umilință globală totală” pentru ea.

”Nu sunt o victimă bună, am înțeles”, a spus ea. "Nu sunt o victimă simpatică, nu sunt o victimă perfectă. Dar când am depus mărturie, am cerut juriului să mă vadă și să-și asculte propriile cuvinte".

Depp a dat-o în judecată pe Heard pentru 50 de milioane de dolari, acuzând că l-a defăimat într-un articol de opinie din 2018 de la Washington Post, în care a scris despre experiența ei cu violența domestică, deși nu a fost menționat pe numele actorului. Ea l-a contraatacat în judecată pentru 100 de milioane de dolari și amândoi au fost găsiți vinovați pentru defăimare, deși juriul i-a acordat mult mai multe daune lui Depp.

Se teme că va fi dată din nou în judecată de Johnny Depp

”Mi-e teamă că, indiferent ce fac, indiferent ce spun sau cum spun, fiecare pas pe care îl fac va prezenta o altă oportunitate pentru acest tip de tăcere”, a spus Heard ca răspuns la întrebarea lui Guthrie dacă are îngrijorări că Depp ar putea să o dea din nou în judecată în viitor. ”Ceea ce eu cred că este menit să facă un proces pentru defăimare – să-ți ia vocea”.

În ceea ce privește viitorul vedetei ”Aquaman”, ea a spus că acum se poate concentra pe a fi mamă cu normă întreagă pentru fiica ei de un an, numită Oonagh.

Amber Heard își susține varianta ei despre relația cu Johnny Depp ”până la moarte”

Actriţa americană Amber Heard afirmă că îşi menţine "fiecare cuvânt" din acuzaţiile de violenţă domestică formulate împotriva lui Johnny Depp, în pofida faptului că a pierdut recent procesul de defăimare împotriva fostului ei soţ în Statele Unite, relatează AFP și Agerpres,



"Până la moarte, voi menţine fiecare cuvânt din mărturia mea", a declarat ea într-un fragment de interviu difuzat marţi de canalul NBC. Acest interviu, primul după terminarea procesului pe 1 iunie, va fi disponibil în întregime vineri.



Cu toate acestea, ea şi-a recunoscut greşelile, recunoscând că "a spus şi a făcut lucruri oribile în timpul relaţiei". Citește continuarea AICI.



"A fost foarte, foarte toxic, am fost oribili unul cu celălalt", a spus ea, susţinând: "Am făcut multe greşeli, însă am spus întotdeauna adevărul".

