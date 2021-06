Jennifer Lopez şi Ben Affleck, fotografiați în timp ce se sărutau în Los Angeles. O poveste de dragoste cu năbădăi

Jennifer Lopez şi Ben Affleck au fost fotografiaţi în timp ce se sărutau duminică într-un restaurant din Los Angeles, părând să confirme astfel zvonurile din ultimele săptămâni, potrivit cărora cele două vedete americane şi-au reluat relaţia care a dominat presa de tip tabloid în urmă cu aproape 20 de ani, informează Agerpres, citând Reuters.



Mai multe fotografii realizate de paparazzi şi publicate în New York Post în cursul zilei de luni îi arată pe cei doi artişti în timp ce se sărutau şi luau masa duminică alături de membri ai familiei cântăreţei şi actriţei Jennifer Lopez, în celebrul restaurant Nobu din Malibu, un cartier din vestul oraşului Los Angeles. Agenţii de presă ai celor doi artişti au refuzat luni să facă declaraţii pe această temă.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/vyUmEci4Pi pic.twitter.com/ITcGcgv9x2