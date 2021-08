Jean Paler, cu inima OPRITĂ 12 secunde: Mi-e RUȘINE, m-au dat uitării! Cuvântul prieten NU MAI EXISTĂ, e doar în DEX

Jean Paler, TRAUMATIZAT într-un spital din Brașov: Au dat în mine, au ȚIPAT, mă dr*cuiau

Jean Paler și-a dedicat întreaga viață teatrului, publicului, a stârnit hohote de râs cu fiecare apariție, prin glumele sale, prin felul său de a fi, iar acum, ajuns la vârsta de 68 de ani, a făcut dezvăluiri dureroase despre modul în care a ajuns să trăiască, despre pensia mizeră pe care i-o oferă statul român și despre modul în care a fost uitat de colegi și de lumea pe care s-a luptat ani de zile să o facă fericită.

Actorul se luptă cu grave probleme de sănătate, cu sărăcia și mai ales cu singurătatea, cea care-l macină cel mai mult.

În ceea ce privește problemele de sănătate, acesta spune că este cardiac cronic, iar inima sa, pe care are montate patru stenturi și un defibrilator, poate ceda oricând.

"M-am obișnuit cu infarct după infarct"

"Am o pensie... mi-e rușine să dau cifrele! 840 de lei! Să trăiești cu 840 de lei e imposibil.

Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator pus. Medicamentele ca să mă întrețin și să pot să trăiesc mă costă enorm de mult, 1200 - 1400 de lei pe lună. Dacă nu aș avea familia să mă ajute, nu aș răzbi!

În fiecare an stau în spitale cel puțin patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează că la televizor par mult mai mic la înălțime, dar eu am 1,90 și se întreabă cum poate inima să împingă sângele la creier și la picioare. E o chestie inedită!

Am fibrilație atrială permanentă, de aia am și pus aparatul pe inimă. Inima bate în fibrilații, face sincope, face pauze. Cea mai lungă pauză a fost de 12 secunde, 12 secunde când inima mea nu a bătut deloc.

Puteam să mor! Eram pe stradă, în Sinaia, și am făcut o sincopă, s-a întâmplat din senin. Am căzut în fața unei mașini. Omul a crezut că m-a lovit el cu mașina. Au dat telefon la 112 și m-au dus la Fundeni, unde m-au pus pe picioare. M-am obișnuit cu infarct după infarct”, a declarat actorul în emisiunea "Teo Show", de la Kanal D.

Când a făcut primul infarct: "M-am trezit singur, a fost șansa mea!"

Jean Paler locuiește de ani buni într-un apartament din Sinaia, unde este îngrijit de fiica sa, care a venit din America pentru a fi alături de tatăl său. Actorul nu se ajunge de azi pe mâine cu banii și, chiar dacă doctorii i-au interzis să mai urce pe scenă, el nu le-a urmat sfatul, neglijându-și sănătatea... totul pentru a putea câștiga un ban în plus, pentru a se putea întreține.

"Când m-am îmbolnăvit veneam de la ski. Nici un fel de simptome nu am avut înainte. Am vrut să plec să-mi iau pâine, eu locuiesc la Sinaia, la bloc. Când să mă încalț, am făcut infarctu, am căzut în cap, acolo am zăcut câteva ore bune! Șansa vieții mele a fost că mi-am revenit singur!

Cea mai mare durere e singurătatea, nu are margini! E o condamnare! Înseamnă un val de gânduri urâte, gânduri rele. Dacă cumva vremurile pe care le trăim ar fi fost mai altfel, poate și gândurile erau altfel, Vremurile pe care le trăim sunt urâte, tulburi, plus singurătatea, e prea mult!

Cuvântul prieten a rămas numai în DEX, nu mai există. Există doar cunoștințe.

M-au dat total uitării de când sunt la Sinaia, parcă nici nu exist. De la Uniunea Artiștilor, toți știu că sunt bolnav, că am probleme, un telefon nu mi-au dat să mă întrebe ce fac, să mă întrebe dacă am o felie de pâine", a mai spus el.

Cine are grijă de Jean Paler

"Locuiesc cu fiica mea, îmi gătește, îmi spală. Ea e mama, e tata, sora, fratele, s-a mutat la mine. Îi zic în fel și chip, și babă îi zic, deși are 26 de ani! Am noroc mare cu ea!

Eu am plătit cu viața personală, eu nu am avut viață personală. Nu mai ai familie, nu mai ai nimic, decât teatru. Am plâns mai mult decât am râs! Nu am ținut cont niciodată de mine! Mi-au reproșat doctorii că nu am avut grijă de mine. Mi-au interzis să mai profesez. În mai am ieșit din spital și în iunie eram din nou la teatru", a adăugat actorul.