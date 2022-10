Jamie Oliver este dislexic: Nu am scris niciodată, fizic, niciun cuvânt

Jamie Oliver a vorbit duminică fanilor despre lupta sa "frustrantă" cu dislexia într-o postare lungă pe Instagram, informează luni site-ul publicaţiei Daily Mail.



Celebrul chef, în vârstă de 47 de ani, s-a luptat cu această afecţiune, alături de ADHD, încă din şcoala primară - vorbind adesea despre modul în care a reuşit să le facă faţă de-a lungul vieţii.



Într-o postare adresată celor 9,2 milioane de urmăritori ai săi, faimosul bucătar a explicat că s-a "împăcat" cu faptul că nu învaţă la fel ca alţii - lăsând în urmă resentimentele faţă de şcoală.



"Pe vremuri, la şcoală, eram foarte frustrat şi resentimentar faţă de şcoală ca instituţie, însă de-a lungul anilor am ajuns să accept faptul că nu învăţ în acelaşi mod ca majoritatea oamenilor nu ca pe un eşec, ci ca pe o oportunitate", a explicat el.



"Iată-mă la 46 de ani, am scris 26 de cărţi, (fiind) aparent unul dintre cei mai publicaţi autori de pe planetă? Nu, nu mă dau mare, sunt la fel de şocat ca voi... dar nu am scris niciodată fizic un cuvânt!!! Obişnuiam să-mi scriu cărţile pe un dictafon şi când mi-am permis să angajez un editor, îi dictam şi aşa lucrez, dar este mai complicat decât atât pentru că sunt uşor de distras, iar ziua mea de lucru trebuie să fie structurată astfel încât să mă menţin învigorat şi să am grijă să nu mă plictisesc = să adorm", a detaliat vedeta.



Jamie şi-a încheiat postatea explicând că a făcut aceste mărturisiri deoarece mulţi dintre noi nu suntem educaţi pentru a accepta eşecurile, scrie Agerpres.

Cel mai simplu blat de tort. Rețeta lui Jamie Oliver

Ai de gând să prepari un tort delicios, dar nu te-ai hotărât ce fel de blat să faci? Iată o rețetă super simplă, semnată de Jamie Oliver...

Ingrediente

- 250 g unt

- 250 g zahăr

- 250 g făină care creşte singură

- 4 ouă

- coaja a 1/2 portocală

Cum se prepară

Combină untul moale cu zahărul, apoi adaugă ouăle, urmate de făină. Mixează aluatul într-un robot de bucătărie sau într-un mixer. Tapetează o tavă de tort cu pereţi detaşabili cu hârtie de copt (Jamie recomanda cantităţile pentru o tavă cu diametrul de 23 cm). Dă blatul de tort la cuptor pentru 20 de minute la 170 grade. Lasă blatul să se răcească, apoi taie-l pe jumătate şi umple-l cu cremă şi ingredientele preferate, potrivit retetepractice.ro.

Sfaturi utile:

Jamie Oliver recomandă servirea tortului cu cremă de lămâie, cremă de vanilie cu mascarpone şi zmeură.

În situaţia în care nu găseşti făină care creşte singură, foloseşte aceeaşi cantitate de făină obişnuită, dar adaugă şi 1 pliculeţ de praf de copt şi 1/2 linguriţă bicarbonat de sodiu.

BONUS: Tort Fraiser

Ingrediente

Pentru crema mousseline:

250 ml lapte

o păstaie de vanilie sau 1 linguriță extract vanilie

2 ouă mărimea L

65 g zahăr

20 g amidon

130 g unt moale

1 lingură Cointreau sau Kirsch

Pentru blat:

3 ouă marimea M

85 g zahăr alb

25 g unt topit călduț

85 g făină

un sfert de linguriță de sare

Pentru sirop:

25 g zahăr

25 ml apă

10 ml Cointreau sau Kirsch

Pentru martipan:

75 g zahăr pudră

75 g făină de migdale

15 g albuș ou

10 g glucoză (opțional)

colorant alimentar roșu

Pentru umplutură:

250 g căpșune cam de aceeași dimensiune

Cum se prepară tortul Fraisier

Se realizează întâi crema mousseline, apoi pandișpanul genovez, siropul și la final martipanul roșu.

Crema mousseline

Într-o cratiță se încălzește laptele alături de păstaia de vanilie tăiată în două părți. Dacă se folosește extract de vanilie se adaugă după fierberea laptelui. Se aduce la fierbere și se dă deoparte. Într-un castron se adaugă ouăle și zahărul. Se mixează până ce ouăle își deschid culoarea (3-5 minute). Treptat se adaugă amidonul cernut și se amestecă având grijă la formarea cocoloașelor, potrivit retete.unica.ro.

Jumătate din cantitatea de lapte preparat mai sus se adaugă peste amestecul de ouă. Se amestecă încontinuu. Amestecul de ouă se adaugă în cratița cu laptele rămas și se pune la foc mediu. Se amestecă încontinuu timp de 3 minute, până se îngroașă. Se ia cratița de pe foc, se adaugă jumătate din cantitatea de unt (65 g unt) și se mixează până ce se obține o cremă omogenă.

Se transferă într-un bol, se acoperă bine cu folie alimentară, astfel încât să atingă cremă peste tot. Se va evita formarea crustei. Se dă la rece. Se va scoate din frigider cu 1 oră sau 1 oră jumătate înainte de a asambla tortul Fraiser. Când suntem gata de asamblarea tortului crema mousseline se va amesteca cu restul de 65 de g unt și lichiorul Cointreau.

