Iulia Albu atrage atenția despre Selly. Ce nu a văzut nimeni, jignire cruntă. ”Mie nu-mi pasă dacă asculți manele sau scuipi semințe”

”Influencer meltdown new entry cu Selly. Toată lumea este scandalizată că puștiul minune al showbizului ascultă manele, dar nimeni nu are o problema cu faptul că a numit persoanele de 80 de ani “boșorogi”. Nu, nu mai poți face nici politică, nici morală, nici reformă atâta timp cât jigneșți bunicii celor ce te-au făcut cine eșți. Ca să nu mai vorbim despre bunicii tăi. Nu-i nimic, toată lumea are nevoie de un duș rece din când în când. Și de un strateg specializat pe crisis management. Sau o Agenție. Sau MĂCAR un PR cât de cât cu capul pe umeri. Spune cu mine, Rău, Rățușcă, Rămurică 1. Recunoaște-ți greșeala 2. Reacționează pozitiv implicându-te în acțiuni de susținere a unor persoane în vârstă. Ce ar fi să găteșți o zi în cantina unui azil de bătrâni? 3. Respectă-ți publicul, povestește-i cum te simți, unde ai greșit și ajută-i să nu facă ce ai făcut tu. Mie nu îmi pasă nici că asculți manele și nici dacă scuipi sau nu semințe. La treabă!” a scris Iulia Albu, pe Facebook.