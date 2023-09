Italia dă în judecată Austria, care-i blochează camioanele. ”Acest guvern va pune capăt acestei ruşini. Aroganță politică”

Austria este acuzată că a impus restricţii vehiculelor de marfă italiene în Pasul Brenner. Anunţul a fost făcut săptămâna aceasta de vicepremierul şi ministrul transporturilor din Italia, Matteo Salvini, liderul partidului de dreapta Liga - conform relatărilor agenţiei italiene de presă ANSA.



Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, vociferează despre primirea migranţilor, dar nu face nimic pentru a pune capăt blocadei impuse de Austria vehiculelor grele de marfă italiene în Pasul Brenner, a declarat Salvini, care a acuzat-o pe şefa CE că nu a semnat începerea procedurii de infringement împotriva Vienei.



”În acest moment, avem încredere în justiţia Curţii Europene. Nu poţi pontifica pe seama Italiei, cerând primirea şi integrarea (migranţilor) în Lampedusa, în timp ce blochezi graniţa la Pasul Brenner. Acest guvern va pune capăt acestei ruşini”, a declarat Salvini, miercuri, la ora întrebărilor din Camera Deputaţilor.



În chestiunea Brenner, ”după patru ani de inactivitate din partea Comisiei Europene, guvernul a decis să activeze procedura prevăzută de Tratatul UE pentru a introduce o acţiune la Curtea Europeană de Justiţie împotriva unui alt stat (membru) pentru încălcarea legislaţiei UE. Acesta este un gest puternic, dar necesar. Birourile ministerului meu şi ale Palatului Chigi (Guvernul) pregătesc dosarul”, a explicat ministrul, în pofida faptului că ”această activitate este în general sarcina Comisiei”, conform Agerpres.



”Ne confruntăm cu un act de violenţă şi aroganţă politică din partea unui guvern al unui stat membru al UE, căruia trebuie să-i punem capăt”, a mai spus Salvini. ”Restricţiile au fost introduse de Austria, pe hârtie, din motive de mediu, însă mediul nu are nicio legătură cu acest lucru. Este pur şi simplu o concurenţă austriacă neloială împotriva antreprenorilor şi transportatorilor din Italia, Germania şi de pe întregul continent european” mai spune el.



Comisia Europeană nu a primit până în prezent nicio notificare privind o plângere din partea Italiei împotriva Austriei în legătură cu restricţiile unilaterale de circulaţie impuse de Viena în Pasul Brenner, a declarat o zi mai târziu un purtător de cuvânt al CE.



”Aceasta este o problemă la care lucrăm de mult timp cu statele membre, am iniţiat şi am organizat întâlniri cu miniştrii transporturilor din Germania, Austria şi Italia”, a reamintit purtătorul de cuvânt, subliniind că ”depinde în primul rând de aceste trei ţări să găsească o soluţie”.



În octombrie, vicepremierul şi ministrul Matteo Salvini se va deplasa în Pasul Brenner pentru a verifica situaţia, în special după anunţul făcut de Viena privind întărirea controalelor la frontieră.



”Italia nu poate fi penalizată de alţi parteneri europeni: fără o revenire la o condiţie de cooperare loială, Salvini este gata să sugereze o înăsprire a controalelor pentru vehiculele austriece”, au declarat surse din Ministerul italian al Transporturilor.

