Irineu Darău vine la DCNews. Profesorii Sorin Ivan și Ovidiu Pânișoară intervin în emisiune

O dezbatere pentru și despre educație va avea loc miercuri, 17 septembrie, de la ora 17:00, la DCNews și DCNewsTV.

Senatorul USR Irineu Darău, președintele Comisiei pentru Educație din Senatul României, este invitatul jurnalistului Val Vâlcu, la DCNews, DCNewsTV și Părinți și Pitici, miercuri, 17 septembrie, de la ora 17:00.

În cadrul emisiunii, intervin telefonic prof. univ. dr. Sorin Ivan, realizatorul emisiunii DC Edu, de la DCNews și DCNewsTV, dar și prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară, doctor în Științele Educației, profesor și coordonator de doctorat la Universitatea din București.

Subiectul va fi educația, dar și abordarea ei, de la nivel guvernamental și nu numai. Senatorul USR vine cu o viziune nouă pentru educația din România, pe model occidental. Rămâneți pe platformele DCNews, DCNewsTV și Părinți și Pitici, pentru a afla ultimele inițiative și viziuni pentru educație.

