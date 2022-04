Irina Pavlenco, la doi ani de la moartea mamei sale: Aș da orice să o mai strâng o dată în brațe!

"Mama nu mai e lângă mine deja de 2 ani și mă marchează profund toate sărbătorile pe care le petreceam împreună. (...) Cele mai frumoase amintiri și cele mai importante sunt cu mama mea. Încă o sărbătoare fără ea, fără mama! Încă o zi în care i-am simțit lipsa enorm! De 8 Martie ne schimbam mărțișoare. Îmi spunea ce mândra este de mine, iar eu îi spuneam că ea este stâlpul meu. Piatra mea de rezistență. Chiar dacă nu e lângă mine, eu tot i-am cumpărat flori. Și tot ea va rămâne mămica mea frumoasă și inima mea.

O iubesc enorm și o voi iubi mereu! Îmi lipsesc sărbătorile cu ea de Crăciun. Crăciunul era sărbătoarea noastră preferată. Plecam la Galați, acasă, de unde sunt. Și abia așteptam dimineața în care ne apucam. Începând de la a face cozonaci (rețeta mamei), salată boeuf, turte și sărmăluțe, până la a împodobi bradul alături de familie, în timp ce ascultam și cântam colinde. În fiecare an, am păstrat tradiția de a ne uni acasă. De fiecare dată, indiferent în ce colț al lumii am fi fiecare.

Nu pot uita cum stăteam cu ea la bucătărie și încercam să învăț după ea să fac cozonac și cum abia așteptam să se facă ajunul să putem împodobi bradul împreună. Îmi amintesc că era atentă la fiecare detaliu de pus în brad. Ceva vechi, ceva nou, îngerași, turturele, botoșei, Soldățelul Spărgătorul de nuci și tot ce ținea de tradiții",a povestit Irina Pavlenco pentru ciao.ro.

"Aș da orice să o mai strâng o dată în brațe!"

"A fost singurul om care a crezut în mine mai mult decât am crezut eu însămi. Mi-a arătat mereu calea cea bună! Îi mulțumesc pentru tot ce mi-a dăruit! Pentru copilăria frumoasă și liniștită. Pentru exemplul pozitiv pe care mi l-a oferit. Pentru răbdare și pentru înțelepciune. Îi mulțumesc pentru fiecare zi în care a avut grijă de mine, în care mi-a fost alături indiferent de situație.

Mi-a arătat că nimic nu este imposibil și că orice vis devine realitate dacă lupți și ești ambițios. Pentru mine ea a fost un exemplu, cel mai bun exemplu de urmat în viața asta. Sunt mândră că am avut o asemenea mamă bună și că m-a ales pe mine. Și aș da orice să o mai strâng o dată în brațe! Să-i aud vocea, cum mă alintă și cum mă făcea să râd mereu. O iubesc acum și o voi iubi mereu, mai mult, dincolo de toate Universurile", a mai povestit ea.

