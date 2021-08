Irina Fodor rupe tăcerea despre Asia Express: M-a LOVIT foarte tare, m-a șocat

Noul sezon al emisiunii Asia Express vine cu o mulțime de surprize. Irina Fodor a oferit informații neașteptate despre cât de greu a fost drumul concurenților în această aventură a vieții lor și despre ce a impresionat-o cel mai mult pe Drumul Împăraților.

Destinațiile spectaculoase, peisajele care își taie răsuflarea și ambiția celor nouă perechi de vedete sunt principalele elemente care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură în cel mai nou sezon al show-ului. Prezentatoarea TV a vorbit cu entuziasm despre experiența de care a avut parte în Asia Express, potrivit a1.ro.

Ce spune Irina Fodor despre aventura din noul sezon Asia Express

Competița Asia Express nu este una grea doar pentru concurenți, ci și pentru echipa de filmare, prezentatori sau co-prezentatori. Aceștia se află într-o continuă mișcare, iar presiunea show-ului este nelipsită.

"O să încep cu ce m-a lovit pe mine foarte tare, ca realitate. Toată lumea e de fapt într-o cursă, adică toată lumea, de la producători la producătorii de joc, la producătorii de locații, la mine, operatori, reporteri. Toată lumea aleargă de dimineață și până se termină cursa în ziua respectivă. Pe mine asta m-a șocat cumva. Eu alerg după felul în care sunt încălțată, nu o să mă vedeți vreodată cu tocuri pentru că nu aș avea cum. Suntem și noi contracronometru constant.", a spus Irina Fodor, vizibil entuziasmată și surprinsă de experiența trăită.

Care e țara care a uimit-o cel mai mult

"Turcia pe mine m-a uimit, am văzut-o ca mulți alții, cred. Ca un simplu turist, mers la all inclusive, relaxare, soare, mare și multă mâncare. Nu mai e cazul, am bătut sute de km, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. În total este un traseu de 7.000 de km, este enorm. 7.000 de km pe care îi facem la pas, pe care îi fac ei din autostop în autostop. (...) Sunt locuri prin Turcia care m-au uimit, mi s-a dechis o nouă viziune despre Turcia. Este o țară extrem de frumoasă, are foarte multe comori ascunse, pe care noi le-am descoperit pe Drumul Împăraților.", a mai dezvăluit ea.

Irina Fodor, mesaj pentru Răzvan Fodor, cel care a câștigat sezonul 3 alături de Sorin Bontea

"Pe Răzvan l-am sunat fix după prima săptămână sa-i spun că sunt în continuare foarte mândră de el, chiar dacă au trecut aproape doi ani de când a fost el la Asia Express. I-am văzut pe concurenți sezonul ăsta cât efort depun, este foarte greu și sunt uimită în fiecare zi că pot duce cursa mai departe. Mi-am dorit foarte mult să înțeleg cu adevărat proiectul ăsta și cursa asta cu totul, o simt mai mult decât mi-aș fi imaginat. (...) Îți spun sincer că nu știu cum rezistă oamenii ăștia și sunt foarte mândră de Răzvan.

Va fi un sezon cum nu a mai fost altul din multe puncte de vedere, o spun cu mâna pe inimă. Am întâlnit atâtea situații altfel decât până acum, încât sunt convinsă că lumea de acasă o să rămână uimită de faptul că am putut să ducem cursa asta la capăt", a mai adăugat Irina Fodor.