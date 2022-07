Irina Fodor face declarații după întoarcerea de la America Express: ”Diana nu se mai putea opri din plâns”

Irina Fodor s-a întors în sfârșit acasă, după aproximativ două luni de zile, în care a fost plecată în reality show-ul America Express, pe care îl prezintă, scrie Spectacola. Chiar dacă pentru unii, timpul acesta a zburat extrem de repede, frumoasa prezentatoare de la Antena 1 spune că a resimțit din plin fiecare zi, iar dorul de familie a fost unul extrem de mare, deși nu este pentru prima dată când se desparte de familia sa pentru o perioadă atât de lungă. În exclusivitate pentru Spectacola, Irina Fodor ne-a povestit cum a fost prima noapte petrecută acasă, lângă fiica ei, dar și cum a reacționat Diana când a văzut-o.

„Mi-a fost incredibil de dor de ei în aceste două luni, și chiar dacă sunt la a două experiență, nu am reușit să mă obișnuiesc cu distanța asta. Unde mai pui că acum, pe ultima sută de metri, parcă a fost și mai greu. Am avut un zbor foarte lung, de 16 ore și simțeam că nu mai ajung o dată acasă. Când în sfârșit, ne-am întâlnit, Diana nu se mai putea opri din plâns. Azi noapte am dormit împreună și de abia așteptăm să vină și tati acasă, pentru că el e la filmări la Splash! Vedete la apă, la Bacău, că să fim, în sfârșit, cu toții. Deși toată lumea din jur spune că perioada asta a trecut extrem de repede, mie mi s-a părut că am stat o viață plecată.”, a declarat Irina Fodor în exclusivitate pentru Spectacola.

„Nu am reușit să dorm foarte mult din cauza fusului orar”

Chiar dacă nu a reușit să doarmă foarte mult, din cauza fusului orar diferit după care a funcționat din luna mai, atunci când a părăsit România, Irina Fodor spune că s-a bucurat din plin de faptul că, în sfârșit, a ajuns acasă.

„E un sentiment nemaipomenit să fiu iar împreună cu familia mea, în casa mea. După atâta timp plecată și după ce în fiecare noapte din proiectul ăsta am dormit în altă cameră de hotel, simt că în sfârșit m-am întors unde îmi e locul, în confortul meu. Deși nu am reușit să dorm foarte mult în prima noapte din cauza fusului orar, m-am trezit mai plină de energie ca niciodată.”, ne-a mai dezvăluit îndrăgita prezentatoarea TV.

Ce surprize pregătește noul sezon din America Express

Soția lui Răzvan Fodor promite extrem de multe surprize, în ceea ce privește noul sezon America Express - Drumul Aurului. Însă, până atunci, vedeta își propune să intre într-o binemeritată vacanță, unde să recupereze tot timpul pierdut cu familia sa.

„America Express va lua prin surprindere pe toată lumea, sunt convinsă! Exotismul locurilor în care am ajuns, concurenții de anul acesta, misiunile, jocurile, toate au format un proiect pe care nimeni nu îl va uita prea curând, vă garantez. Deocamdată, până va fi difuzat, cu toții ne vom lua o vacanță lungă și, cred eu, binemeritată.”, ne-a mai mărturisit Irina în exclusivitate.

