Ioniță și Viorica de la Clejani, desființați. Fulgi, jigniri în lanț: Lăsați-i naibii... niște lăutari

Fulgy șochează din nou. La scurt timp după ce a fost externat din clinica de reabilitare, artistul și-a jignit proprii părinți. Incredibil ce a putut să spună despre Ioniță Viorica de la Clejani.

Problemele par nesfârșite în familia Clejanilor. După ce Fulgy a fost internat într-un centru de reabilitare, cu gândul că acesta își va schimba modul în care încearcă să se facă remarcat, iată că lucrurile nu stau deloc așa. Recent, artistul le-a dat o lovitură dură părinților săi.

"Niște lăutari"

Mai exact, într-un IG Story, Fulgy și-a caracterizat părinții ca fiind doar "niște lăutari", care cântă după ureche. Cu siguranță, aceste vorbe i-a durut extrem de mult pe cei care i-au dat viață și care l-au educat cum au știut mai bine, potrivit Spectacola.ro

“Iar în legătură cu părinții mei, căutați-mă pe mine, presa! Nu niște lăutari! Voi vorbiți cu o femeie care cântă cu vocea și unul cu acordeonul despre droguri, despre psihologie, despre stat?! Lăsați-i naibii să cânte acolo, că atâta știu să facă… după ureche! Și gata!

Nu mai atâtea declarații, mie de ce nu îmi luați? Aaa, că sunt cu X, cu Y și vă e frică!”, a spus Fulgy pe o înregistrare realizată în timp ce era în cada plină cu apă.

Fulgy, primele declarații după ce a fost externat din clinica de reabilitare: „Am dispărut pentru că am vrut să dispar”

Fulgy a fost oprit săptămânile trecute de un echipaj al poliției din București. Oamenii legii l-au dus pe acesta la INML, acolo unde i s-au recoltat probe biologice. În urma testării cu aparatul Drugtest, agenții care l-au tras pe dreapta pe Fulgy au descoperit că artistul a consumat cannabis.

A urmat apoi o serie de declarații controversate, atât din partea lui Fulgy, cât și din partea părinților acestuia. S-a ajuns cu plângeri la poliție și, la un moment dat, s-a vehiculat chiar faptul că tânărul ar fi internat la psihiatrie.

Fulgy a dispărut din lumina reflectoarelor timp de trei săptămâni, iar în mediul online s-a vehiculat că acesta ar fi internat într-un centru de reabilitare.

Fiul Clejanilor a revenit acum și a oferit primele declarații. Artistul neagă zvonurile că ar fi fost la centrul de reabilitare din Grădișeatea și spune că a stat acasă cu familia pentru că a vrut să renunțe la rețelele de socializare.

„Mă simt foarte bine, sunt fresh, sunt o persoană optimistă, pozitivă, mereu am fost așa, câteodată am mai căzut în mici depresii, se spune că de câte ori cobori cum te ridic, e important cum te ridici. Este vorba despre aproximativ acum un an atunci când din cauza patimilor substanțelor interzise, am consumat substanțe interzise acum o perioadă îndelungată de timp, am avut niște probleme, automat după ce le lași sunt niște simptome peste care am trecut. În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 mil de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri comentarii. M-au făcut să iau o pauză de la social media. Am vrut să iau o mică pauză de 3 săptămâni”, a declarat Fulgy la Xtra Night Show.

"Ai trei variante: ori la pușcărie, ori la spitalul de nebuni ori mori"

Fulgy este conștient de greșelile pe care le-a făcut în trecut și le dă un sfat tinerilor care au luat-o pe un drum greșit. Acesta îi sfătuiește pe toți care consumă substanțe interzise să renunțe și să apeleze la ajutorul persoanelor specializate.

„În ultimele 3 săptămâni am meditat la mine acasă, mulțumesc lui Dumnezeu că am o mamă, un tată, pot să mă destăinui că orice problemă pe care o am port să vorbesc cu el. Eu am fost cu Dumnezeu înainte toată viața mea și îndrum toți oamenii care au probleme cu substanțele interzise să pună capăt, să folosească un psiholog, psihoterapeut și să se intereseze pentru că ai trei variante: ori la pușcărie, ori la spitalul de nebuni ori mori. E foarte clar că una dintre cele trei se poate întâmpla foarte ușor. Am dispărut pentru că am vrut să dispar și cam atât am putut să răspund. M-am retras pentru că am vrut să iau o pauză de la social media (...)”, a mai spus fiul Clejanilor.