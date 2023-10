Iohannis: Vor fi semnate două memorandumuri de cooperare cu Portugalia

'Într-un context complicat, marcat de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, cooperarea dintre ţările noastre în plan securitar, economic şi cultural pot spune că a fost şi rămâne exemplară. Avem însă, în continuare, un potenţial substanţial de dezvoltare a cooperării noastre economice şi sectoriale, aşa cum se reflectă şi în tendinţa ascendentă a schimburilor comerciale. Am discutat cu domnul preşedinte şi despre domenii concrete în care putem maximiza cooperarea bilaterală, precum energie, investiţii, educaţie, cultură şi digitalizare.

De altfel, luni vor fi semnate două Memorandumuri de cooperare în domenii importante: energie şi cooperare economică, inclusiv investiţii', a afirmat preşedintele Iohannis, la Palatul Belem, în cadrul declaraţiilor comune susţinute cu omologul portughez, Marcelo Rebelo de Sousa.

Preşedintele Iohannis a salutat şi atitudinea deschisă a autorităţilor portugheze faţă de comunitatea românească din Portugalia, afirmând că aceasta este foarte bine integrată. Şeful statului a mai arătat că România doreşte să fie tot mai activă în cadrul Comunităţii Ţărilor de Limbă Portugheză, unde este membru asociat, din anul 2021.

Iohannis, în Portugalia: Am stabilit să dezvoltăm şi mai mult cooperarea noastră în domeniul politic şi militar

Preşedintele Klaus Iohannis a discutat, sâmbătă, cu omologul portughez Marcelo Rebelo de Sousa despre războiul din Ucraina, context în care a reiterat mulţumirile pentru contribuţia substanţială a Portugaliei, cu trupe, la postura de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, în România şi a subliniat că mizează pe continuarea acestei cooperări excelente.

'Prezenţa militarilor portughezi în România reprezintă un semnal puternic al solidarităţii şi al sprijinului Portugaliei pentru întărirea securităţii României', a spus preşedintele Iohannis, în cadrul declaraţiilor comune susţinute cu omologul portughez, Marcelo Rebelo de Sousa, la Palatul Belem.

Discuţiile au vizat şi riscurile sporite de securitate din regiunea Mării Negre, ca urmare a multiplelor atacuri ruseşti împotriva porturilor ucrainene de la Dunăre, care urmăresc să afecteze capacitatea Ucrainei de a exporta produsele sale agricole, a menţionat şeful statului, arătând că au fost luate măsuri sporite de apărare şi, prin NATO, este asigurată protecţia teritoriului şi a cetăţenilor români.

'În acest context, am stabilit cu domnul preşedinte să dezvoltăm şi mai mult cooperarea noastră în domeniul politic şi militar', a subliniat preşedintele Iohannis. Şeful statului a reiterat sprijinul multidimensional al României pentru Ucraina, arătând că va continua atât cât va fi necesar.

El a subliniat, în acest context, angajamentul României de a contribui, pe mai departe, la facilitarea tranzitului cerealelor ucrainene. Cu privire la Republica Moldova, preşedintele Iohannis a indicat că a convenit cu omologul portughez ca prin acţiune comună să fie sprijinite eforturile de combatere a vulnerabilităţilor cu care acest stat se confruntă din cauza războiului din Ucraina, pentru susţinerea stabilităţii şi a rezilienţei ţării vecine. Cei doi oficiali au discutat şi despre agenda europeană, inclusiv politica de extindere a Uniunii Europene.

'Am reiterat şi cu această ocazie sprijinul României pentru avansarea extinderii în ceea ce priveşte partenerii din Est şi cei din Balcanii de Vest. Am subliniat că trebuie să susţinem împreună deschiderea până la finalul acestui an a negocierilor de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova', a spus Iohannis. Discuţiile au mai vizat revitalizarea parteneriatelor Uniunii Europene cu statele din America Latină şi Caraibi, mai ales în actualul context geopolitic.

'Am arătat că România susţine finalizarea acordurilor comerciale în curs de negociere cu statele din America Latină', a specificat şeful statului. Cei doi preşedinţi au discutat şi despre aderarea României la Schengen. 'Am subliniat că acest obiectiv rămâne o prioritate a României în plan european. Am mulţumit, şi cu acest prilej, pentru susţinerea continuă a Portugaliei în acest dosar', a afirmat şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis efectuează de vineri până luni o vizită de stat în Portugalia. Luni, şeful statului urmează să se întâlnească cu prim-ministrul Portugaliei, Antonio Costa, cu preşedintele Adunării Republicii, Augusto Santos Silva, şi membri ai Parlamentului. De asemenea, preşedintele Klaus Iohannis va vizita Palatul municipalităţii Lisabona, unde va avea o întrevedere cu primarul Carlos Moedas.

