Iohannis, apariție lângă Armand. Tache, după ce Chirieac a spus ”L-ați făcut de rușine”: ”Semnal pentru PSD”. Ciuvică intervine: Să vorbim despre vii!

Analistul politic Bogdan Chirieac, jurnalista Diana Tache şi Mugur Ciuvică, preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, au vorbit în cadrul emisiunii "Miercurea Neagră" despre faptul că, la deschiderea noului an școlar, președintele României, Klaus Iohannis, a fost pe aceeași scenă cu Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Capitalei.

"Al dumneavoastră Iohannis a acceptat-o pe scenă pe doamna Clotilde Armand la deschiderea anului școlar. Unde e consilierul de imagine a lui Klaus Iohannis? L-ați făcut de rușine! La cât vreți să îl aduceți, la -12%?", a ridicat problema Bogdan Chirieac.

"Pe domnul Iohannis nu a părut că l-a interesat nici în ăștia 9 ani de zile problemele astea. Vă dați seama, ce îl mai interesează în ultimul an de zile?", a intervenit Mugur Ciuvică.

Diana Tache: Este un semnal pentru PSD

"Eu cred că domnul Iohannis nu a întrebat niciun consilier. S-a înscris singur acolo pe scenă cu doamna Clotilde Armand ca să arate cumva două lucruri:

1. Nu este chiar atât de rău cum spun USR-iștii.

2. Să-i spună domnului Ciolacu că... De aia spune domnul Ciolcau că să nu zicem USL 2 că s-ar putea să fie, că doi și un pic v-am spus, un bloc care nu e foarte sigur dacă se creează. Nu este foarte clar și domnul Iohannis a simțit nevoia să sublinieze acest aspect.

Cred că a fost mai degrabă un semnal pentru PSD jocul acela pe scenă cu doamna Armand. Și, desigur, și pentru ceilalți, electoratul celălalt, coalizat pe jos ceva, orice, "Stai așa un pic că eu sunt cu voi. Vi l-am chemat la cafea pe Nicușor acum 3 ani, înainte de alegeri, am stabilit liste comune cu USR-ul ca să punem primari USR pe sectoare, eu am fost cel care am reușit toată cumetria asta la alegerile locale din 2020, stați cuminți că nu e cum auziți, eu sunt aici".", a spus Diana Tache.

Mugur Ciuvică: USR este praf

"În afară de faptul că domnul Iohannis a făcut multe prostii de-a lungul timpului și asta e foarte posibil să fie una dintre ele. În legătură cu ați spus dumneavoastră, nu știu, îl suspectați de mult prea multă gândire creatoare.

În primul rând, repet ca să rețineți - USR-ul este praf, dacă cineva, un partid e capabil să capitalizeze nemulțumirea în momentul acesta, ăia sunt cei de la AUR, în niciun caz USR-ul, care e o leșinătură și iarăși, de dragul telespectatorilor, vă solicit să nu mai vorbim despre morți, să vorbim despre vii, că politica se face cu partide vii, nu cu partide moarte", a adăugat Mugur Ciuvică.

