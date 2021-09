Ioana Filimon, Miss România 2016: În copilărie, mă simțeam rățușca cea urâtă. La 16 ani am realizat că sunt frumoasă

"În copilărie mă simțeam rățușca cea urâtă din cauza poreclelor pe care mi le dădeau copiii, pentru că aveam buze mai proeminente. La 16 ani am realizat că sunt frumoasă, atunci când am participat la primul concurs de Miss. Nu am avut un loc pe podium, dar am primit titlul de Miss Fotogenie și m-au felicitat fotografii, mi-au spus că dau bine pe cameră. Atunci am simțit că m-am transformat”, a povestit Ioana Filimon, potrivit ciao.ro.

"Mama mea m-a îndrumat către cursuri de modelling, pentru că mergeam cu vârfurile picioarelor în interior. Dorea să îmi corecteze postura și mersul. M-a trimis și la dansuri, dar modellingul mi-a plăcut. Aveam 13 ani. De mică visam să fiu Miss, să port coroana pe care o vedeam la televizor purtată de fetele care câștigau concursurile. De asta mi-am și ales Facultatea de Protecția Mediului, pentru că o fată care a câștigat un concurs a spus că își dorește să salveze planeta. Am spus că voi urma studiile în acest sens ca să câștig și eu un concurs de Miss, ceea ce s-a întâmplat. Și mi-a plăcut mult domeniul când l-am aprofundat”, a mai spus tânăra.

Ioana Filimon, fotomodel de succes, Miss România în 2016 și Miss Global Model of the World în 2018, va face parte din show-ul „Bravo, ai stil! Celebrities”, de la Kanal D, în postura de concurentă. În 2019, aceasta a mai participat la emisiunea Ferma Vedetelor, difuzată la PRO TV.

După ce a fost agresată fizic și psihic, dar și sechestrată în Turcia de fostul iubit, Cerkes Cengiz, Ioana a scăpat definitiv de teroare. Se pare că noul iubit nu este la fel de gelos și posesiv ca fostul logodnic

"Mă văd cu trei sau patru copii pe o plajă, cu o bonă care să mă ajute. Fericită și liniștită, acestea sunt cele mai importante lucruri. Nu am stat să mă gândesc la viitor. Am avut parte de oferte, proiecte fără a le căuta în mod special. Sunt norocoasă din acest punct de vedere. Nu mi-am propus să am o afacere, am mers cum m-a dus viața”,a declarat Ioana Filimo pentru evz.ro.

