Raluca Bădulescu, pe mâna medicului estetician: Este genial că se întâmplă acest lucru fără operație

"Am spus dintotdeauna că îmi place să arăt bine, să mă simt bine atunci când mă uit în oglindă și mă îngrijesc de mine în acest sens. Merg la tratamente minim invazive pentru că, să recunoaștem, de la o vârstă doar acestea au efect. Norocul meu este că am un medic estetician foarte, foarte bun, care lucrează excelent și știe ce să facă pentru a avea rezultate naturale. De ceva timp mă deranja faptul că linia mandibulară nu mai era fermă, pielea se lăsase, ca și cum aveam gușă, mai ales după ce am slăbit ceva kilograme.

Mi-a făcut câteva injecții fine de-a lungul mandibulei și aproape instant s-a văzut un efect de lifting și mandibula a devenit perfect conturată, așa cum o aveam în adolescență. Este pur și simplu genial că se întâmplă acest lucru fără operație, anestezie sau perioadă de recuperare (…)', a spus Raluca Bădulescu pe Instagram.

Raluca Bădulescu despre operația de micșorare a stomacului

"Această operație a fost un moment care mi-a schimbat viața în totalitate, în bine. Nu cred că există pacient care să fi trecut prin această operație și care să nu spună că este una dintre cele mai bune decizii luate vreodată. Înainte, aveam 125 de kg, apoi am ajuns la 54 de kg. Asta era acum aproape 8 ani de zile. Este adevărat că am fluctuat în greutate; am avut și 60 și ceva. Este lucrul pe care îl recomand din tot sufletul tuturor persoanelor care au nevoie într-adevăr de acest lucru", a spus Raluca Bădulescu, în urmă cu ceva timp, pentru VIVA!.

"Dacă vedeți analizele mele înainte de acea operație..."

"Dacă vedeți analizele mele înainte de acea operație și cele de după, păi sunt alt om. Deja, după 6 luni de zile se modifică total analizele. Apoi, cum alergi tu după un copil, cum te bucuri de o plimbare, când tu cari după tine 125 de kg?! Este foarte greu. Kilogramele în plus aduc lucruri negative, mai ales după trecerea anilor”, a mai spus jurata de la "Bravo, ai stil!".

Vezi și: Tatăl Ralucăi Bădulescu, cunoscut om politic. Cine este Doru Bădulescu: Este o mândrie că sunt fiica lui!