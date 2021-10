Ioan Chirilă, veșnic în istorie. Jurnal sentimental: "E în stare să te scoată din bocanci"

Cunoscut sub porecla de "Nea Vanea", Ioan Chirilă este autorul a 27 de volume de publicistică închinate unor sportivi sau evenimente sportive, scrise într-un stil original, colorat („Șepcile roșii", „World Cup '66", „Argentina" „Și noi am fost pe Conte Verde" etc). A fost o enciclopedie a sportului.

În prefața cărții "MEXICO 70, Jurnal sentimental", apărută la Editura Stadion, Eugen Barbu i-a făcut o scurtă descriere.

"Chirilă mi se pare, în presa noastră sportivă, un fel de copil teribil, pus pe șotii și pe contrazis lumea. Scrie elegant, din vârful condeiului; nu este un teoretician ca alții, nu, el caută metafora și contruiește în jurul ei, ajungând uneori la lucruri care miră pe toată lumea, dar nu o deranjează pentru că tot ce scrie nu contrazice bunul simț. Dacă a câștigat U.T.A campionatul de două ori la rând cu o echipă fără vedete, asta nu îl miră pe Chirilă, ne miră pe noi. El face imediat o supoziție care e în stare să te scoată din bocanci. Poate că la Arad avem o echipă de domni în stare să se scoale de dimineață și să ia un campionat fără vreun efort... Se întâmplă ceva la Constanța, Chirilă aruncă presupuneri legate de climatică sau de cine știe ce întâmplare legată de pluta Kon-Tiki. Fotbalul și navigatorii solitari etc. Evident, glumesc, dar ăsta e Chirilă în esență. Vreo doi ani și mai mult ne comenta meciurile înainte să le vadă. Îl ascultam cu interes pentru că are și un patos al vocii mai tare decât un argument, este nițel actor și el o știe mai bine, șolticul! (...) Vreau să zic că Chirilă are ochi, știe să improvizeze bine și uneori cu un mare adevăr la spate. Este ceea ce se numește un gazetar modern, plin de idei, scrie nervos, cu fantezie, poate uneori încarcă prea mult, face risipă de pastă și de fundulițe, dar zău că merge! Decât să citesc lucruri seci și științifice, pline de cifre și statistici, îl citesc pe el.

Era cochet. Scria pe brânci noaptea, mai sărea câte o partidă lipsită de interes de la televizor și se înfundase în uriașa presă iscată în jurul campionatului. Știa pe din afară formațiunile de la Londra și cobora, cu memoria sa adâncă ca un puț, la ani pentru mine inaccesibili. Nume după nume, scoruri finale, scoruri la pauză, arbitri, când s-a marcat și nu s-a marcat din 11 metri. Chirilă are o memorie fabuloasă" - acest text a fost publicat pe 4 august 1970.

Jurnalistul Ioan Chirilă a murit în noiembrie 1999. Astăzi, 25 octombrie 2021, Ioan Chirilă ar fi împlinit 96 de ani.