Inundațiile au făcut dezastru în Hong Kong, după cea mai abundentă ploaie din ultimii 139 de ani. Precipitațile au inundat străzile şi staţiile de metrou / Video

În unele zone, străzile au fost transformate în torenți, autoritățile fiind nevoite să salveze șoferii blocați în vehiculele lor.

Potopul a început joi seara târziu, Observatorul din Hong Kong înregistrând o cantitate de precipitaţii de peste 158 de milimetri între 23:00 și miezul nopții, fiind cea mai mare cantitate de precipitaţii căzută într-o oră de când au început înregistrările, în 1884, a declarat guvernul într-un comunicat de presă.

Unele părți ale orașului dens populat de 7,5 milioane au înregistrat aproape 500 mm de precipitații în 24 de ore, potrivit site-ului de date meteo online OGimet.

Condițiile extreme au venit la doar câteva zile după ce Hong Kong a fost lovit de cel mai puternic taifun al său din ultimii cinci ani.

Taifunul Saola a fost atât de puternic încât a doborât copaci și a provoca sute de anulări de zboruri. 86 de persoane au fost rănite în urma taifunului, a spus Guvernul.

Potopul de vineri a provocat perturbări ale traficului, piața de valori a anulat tranzacțiile de dimineață și toate școlile au fost închise. Vineri, autoritățile au făcut apel la companii să permită angajaților să rămână acasă sau să caute un adăpost sigur, invocând condiții de călătorie nesigure.

