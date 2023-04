”Vineri, la Galați, a avut loc una dintre cele mai importante mișcări politice din ultima vreme. Filialele gălățene ale Partidului Mișcarea Populară, Partidului Ecologist Român și Partidului Republican au trecut la PSD Galați” arată un comunicat de presă.

Anunțul a fost făcut de către președintele PSD Galați, Dan Nica, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat și președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, și președinții filialelor gălățene ale celor trei partide care de astăzi s-au alăturat echipei social democraților.

“Cu cât echipa celor care luptă pentru Galați și pentru gălățeni este mai mare și cu cât ceea ce facem noi va avea un sprijin din ce în ce mai mare, și succesul nostru va fi pe măsură. Iar acest lucru este important pentru noi. Sunt mulți cei care ni se alătură astăzi în acest demers. Sunt oameni care au dovedit că știu ce înseamnă interesul Galațiului”, a declarat Dan Nica, președintele PSD Galați.

”Lupta pentru proiectele mari nu poți să o duci cu un partid mic”

”Împreună cu noii membri, PSD Galați devine o echipă și mai puternică pentru binele gălățenilor. Faptul că o întreagă filială a unui partid a decis să treacă la PSD, arată rolul major pe care social-democrația îl are în dezvoltarea comunității. După mai multe luni de discuții, PSD Galați are acum și mai multă susținere pentru a implementa proiecte de dezvoltare a județului”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

”Am venit în număr mare, foarte mare, multe organizații locale, comunale, foarte mulți oameni din diferite domenii de activitate, nu am venit eu ca și președinte sau unul-doi consilieri, nu, am venit în mare parte toată echipa PMP pe care o știți de ani de zile. Am considerat că lupta pentru proiectele mari nu poți să o duci cu un partid mic, vrei proiecte mari, trebuie să te bagi intr-o echipă mare, trebuie să te bagi intr-un partid mare, ăsta a fost și motivul pentru care ne-am alăturat echipei PSD”, a declarat Cătălin Cristache, fostul președinte PMP Galați.

În urma anunțului, echipa social-democrată se mărește cu trei noi consilieri județeni, precum și cu mai mulți viceprimari și aleși locali.

