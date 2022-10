Înșelăciune cu haine vechi. Cum au reușit două persoane să câștige sute de mii de lei făcând comenzi online

Două persoane care cumpărau haine de pe internet au reușit să câștige mii de lei, iar acum sunt cercetate pentru înșelăciune. Se pare aceste persoane comandau haine online, achitau produsele, iar după ce le primeau le returnau. În loc să înapoieze produsele primite, ele trimiteau în colete alte haine, vechi și uzate. Prejudiciul cauzat este de 385.000 de lei.

"Astăzi, 12 octombrie 2022, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Investigaţii Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare 2 mandate de percheziţie, în Capitală, la domiciliul unor persoane, faţă de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.



Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada aprilie - august, două persoane ar fi efectuat comenzi online, de articole vestimentare, de pe site-ul unei societăţi comerciale, ar fi achitat produsele, iar după primirea acestora, în baza cererii de retur, ar fi restituit în locul bunurilor comandate, articole vestimentare uzate, primind totodată contravaloarea acestora, achitată iniţial. Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat este de 385.000 de lei.



În cursul acestei dimineţi, au fost puse în aplicare 2 mandate de percheziţie domiciliară, iar persoanele vizate au fost conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale. Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată (323 de acte materiale).



Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", a transmis Poliția Capitalei, potrivit Agerpres.

O înșelătorie românească face peste 180 de victime în Cehia. Hoții foloseau ca momeală niște tranzacţii online care vizau vânzarea de autoturisme

Peste 180 de cetăţeni din Cehia au fost înşelaţi, în perioada 2019 – 2022, prin intermediul unor tranzacţii online, de către un grup infracţional constituit la iniţiativa a doi români şi a unui ceh, prejudiciul produs fiind în cuantum de aproximativ 1,3 milioane euro.

”Prin rechizitoriul din data de 19.09.2022, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus trimiterea în judecată a trei inculpaţi, cetăţeni români (2 în stare de arest preventiv şi unul în stare de libertate), pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals informatic în formă continuată şi spălarea banilor”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Potrivit sursei citate, în cauză s-a reţinut faptul că, începând cu anul 2019, la iniţiativa a doi cetăţeni români şi a unui cetăţean ceh, a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în mod coordonat până în luna iunie 2022, în scopul fraudării, prin intermediul tranzacţiilor online, a cetăţenilor din Republica Cehă. Vezi mai mult AICI.

