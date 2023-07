Industria IT, de neatins. După supărarea lui Ciolacu, intervine și Ciucă: Nu cred că poată să se gândească cineva...

Nicolae Ciucă, lider al PNL, fost premier al României și actual președinte al Senatului, a explicat de ce industria IT nu poate fi afectată prin eliminarea facilităților fiscale.

”Industria IT din România are o pondere în PIB de 7 - 8%, or, nu cred că cineva poate să se gândească să intervină şi să strice ceva care funcţionează. E normal să existe măsuri care să echilibreze, dar în niciun caz să producem intervenţii care să perturbe un domeniu care funcţionează foarte bine", a declarat Nicolae Ciucă, conform Agerpres.

Cu o zi în urmă, Marcel Ciolacu, actual premier al României, afirma că atât Banca Mondială, cât și Comisia Europeană ”ne recomandă să începem să scoatem din facilitățile fiscale pentru că România devine nesustenabilă prin venituri. Cunosc povestea că trebuie să avem o colectare mai bună, care nu se poate face până nu avem digitalizare. S-a declanșat acest proces de digitalizare”.

El a mai afirmat că ”nu a existat nicio discuție și nu va exista despre eliminarea facilităților din IT. Este o minciună și o dezinformare. IT are o scutire la impozitul pe venit, nu va exista discuția de scoatere a acestei facilități la IT” Citește mai mult aici

Informațiile din spațiul public au început a fi vehiculate după o declarație a ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, care se pare că în urmă cu o zi chiar a fost în atenția colegilor din PNL, la ședința partidului. Ministrul afirma că ”Sunt anumite reguli în facilitățile fiscale care ar trebui să fie comune pentru toți. Avem situații în care anumiți beneficiari de facilități fiscale nu plătesc contribuția la asigurările sociale de sănătate. Sunt alții care plătesc contribuția la fondurile de pensii private, alții nu. Propunerea cu care vom merge și o vom supune discuției în coaliție va fi aceea de aliniere a regulilor, pe care le avem în sistemul de facilități fiscale. Avem 3 mari beneficiari: IT, agricultură și construcții. Și aici vom încerca să uniformizăm aceste reguli de aplicabilitate. Adică nu putem discuta de o categorie de beneficiari de facilități fiscale care este tratată diferit față de altă categorie”.

