”Impozităm foarte mult munca. Cu cât muncești mai mult, cu atât plătești mai mult”. Adrian Câciu vrea sistem fiscal ca-n America

Adrian Câciu, ministru de Finanțe, afirmă că are o viziune orientată spre întărirea clasei de mijloc, prin măsuri fiscale. În plus, el îți propune un tip de fiscalizare ca-n America.

”Impozităm foarte mult munca”

”Ceea ce trebuie să analizăm foarte atent, din punctul meu de vedere, este taxarea muncii versus taxarea capitalului. În România, spre deosebire de alte țări, există un dezechilibru, iar munca și valoarea adăugată sunt taxate mai puternic în contextul în care capitalul nu este la fel de echilibrat taxat sau nu la fel. (...) Această analiză o facem împreună cu mediul economic, o facem cu instituțiile financiare internaționale. O nișă de genul `doar bogații sunt de vină și trebuie să plătească taxe` nu cred că face bine analizei, dar într-adevăr, în situații de criză, pentru că, de fapt, discuția despre taxa de solidaritate a plecat de la situația complicată prin care trece economia românească. Trebuie să existe o solidaritate. De aceea s-a numit ea taxă de solidaritate, prin care cei săraci plătesc taxele și undeva poate și cei bogați trebuie să dea societății înapoi anumite elemente. Dacă lucrurile ajung într-o astfel de discuție, eu cred că nu o să ne ducem în această zonă bogați versus săraci.

Cred că o să ajungem într-o zonă în care o să așezăm regimul fiscal de așa manieră încât să încurajăm dezvoltarea clasei de mijloc. Pentru că orice societate civilizată din lumea aceasta are o clasă de mijloc puternic dezvoltat. Din păcate, România nu are această clasă de mijloc puternic dezvoltată. Nu se creează aceasta dincolo de stimulii economici și de accesul la capital, se creează și printr-o fiscalitate stimulativă. Noi nu am avut această fiscalitate stimulativă. Noi impozităm foarte mult munca. Cu cât muncești mai mult, cu atât plătești mai mult. Or asta descurajează performanța. Este o chestiune care ar trebui să ne dea de gândit. Ar trebui să ne ducem într-o zonă de rezonabilitate, pentru că dacă tu taxezi performanța vei inhiba acest lucru și iar performanța este calea către progres și dezvoltare” a spus ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, la Digi24, conform Mediafax.

Fiscalizare ca-n America

El a mai spus că, în mod normal, nu cetățeanul ar trebui să facă efort pentru fiscalizare, ci ar trebui oprit la sursă și, eventual, anunțat în cazul în care mai are vreo datorie:

”Cetățeanul ar trebui să nu mai facă niciun efort pentru a fi fiscalizat. Pur și simplu să primească de la bancă o notificare în care să i se spună: `anul acesta ai încasat 1.000 RON venituri. S-au reținut impozite de 7 RON. Potrivit legii ar trebui să mai plătiți 3 RON. Vă rugăm în 30 de zile să achitați` sau `anul acesta ați încasat venituri de 1.000 RON. Vi s-au reținut impozite de 13 RON. Ne cerem scuze că vi s-au reținut cu 2 RON mai mult, aveți banii în cont`. Deci nu cu efortul cetățeanului trebuie să facă această relație, aceasta trebuie să fie exact cum este în America, America își face treaba singură și te înștiințează americanii dacă mai ai de plătit sau dacă ai de primit”, a explicat Adrian Câciu.

