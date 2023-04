Impactul inteligenței artificiale asupra societății și vieții. Andi Cristea (PSD) a primit un răspuns „profund și provocator“ de la ministrul islandez al Afacerilor Externe

Andi Cristea, deputat din partea Partidului Social Democrat, a avut o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe din Islanda, Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir, alături de care a discutat depspe impactul inteligenței artificiale asupra societății și vieții.

„Astăzi a fost o zi importantă pentru noi, în care am avut ocazia să votăm judecătorul român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) la Strasbourg. În plus, am avut o discuție interesantă cu ministrul afacerilor externe din Islanda, Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir, care deține președinția rotativă a Comitetului de Miniștri.

Un subiect crucial pe care l-am abordat în conversația noastră a fost impactul inteligenței artificiale asupra societății și vieții noastre.

Răspunsul ministrului Gylfadóttir a fost profund și provocator: "Very few individuals on earth understand what's about to happen" (Foarte puțini oameni de pe Pământ înțeleg ce urmează să se întâmple)“, a scris Andi Cristea pe Facebook.

