„Terapia sistemică nu face ca un anumit comportament să dispară, ci face să nu mai fie nevoie de el în cadrul sistemului. Când vorbim despre sistem, vorbim despre familie, vorbim despre cuplu, vorbim despre oameni care sunt legați într-un anume fel”, a spus lect. univ. dr. Daniel Muranyi, psihoterapeut.

Cum îl afectează pe copil divorțul părinților

Divorţul părinţilor le poate cauza copiilor probleme de comportament. Aceștia pot avea mai multe probleme, precum comportamente impulsive față de alți copii sau chiar cu unul dintre părinți.

Lect. univ. dr. Daniel Muranyi, psihoterapeut, a precizat că în momentul în care părinții sau cadrele didactice observă o modificare în comportamentul copilului, este agresiv la școală sau violent cu colegii de clasă, încearcă să îl liniștească sau îl trimit la consiliere, deoarece spun că are o problemă.

„Când se află că mama nu este pregătită să continue relația cu tatăl, abia atunci înțelegem, la nivel sistemic, la nivelul întregii familii, unde este problema. Mama, fără să dorească, se retrage din relația cu tatăl și se apropie foarte mult de copil, iar el simte lucrul acesta și începe să lupte contra tatălui, începe să lupte cu alte persoane într-un mod în care atrage atenția asupra problemei, dar distrage atenția de la adevărata problemă și anume dificultatea mamei de a fi într-o relație de cuplu”, a precizat lect. univ. dr. Daniel Muranyi, psihoterapeut.

„Venim cu o problemă: comportamentul problemă al copilului, dar, de fapt, nu este aceea problema, problema este despărțirea părinților”, a punctat Ramona Dumitru.

„Am avut nenumărate cazuri în care părinții veneau cu copilul pe motiv că are tulburări de comportament sau ADHD”

„Copiii sunt cei care reacționează cel mai rapid la schimbări ale sistemului. Am am avut nenumărate cazuri în care părinții veneau cu copilul pe motiv că are tulburări de comportament, are ADHD sau găseau tot felul de încadrări. Când lucram cu ei, noi ne dădeam seama că nu asta este problema. Am avut cazuri de diagnostic de schizofrenie la tineri. Când am chemat întreaga familie am văzut că acolo era o problemă de familie. După câteva ședințe au dispărut toate acele simptome care erau denumite ca simptome de schizofrenie, dar de fapt nu erau. Era o manifestare mai stranie a dezechilibrului din familie”, a declarat lect. univ. dr. Daniel Muranyi, psihoterapeut, în cadrul emisiunii „Ultrapsihologie”.

