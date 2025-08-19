Imagini inedite cu președintele Nicușor Dan. Cum s-a relaxat într-un hambar, la o nuntă - Foto în articol

Noi imagini apărute în spațiul public îl arată pe președintele Nicușor Dan, într-un cadru informal.

De data aceasta, el a fost prezent la o nuntă, într-un hambar de evenimente de lângă București.

În fotografii și secvențe video publicate de Cancan, el apare alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și de fiul lor, Antim, participând la o nuntă inedită în apropiere de Capitală.

Captura CanCan

Conform relatărilor, evenimentul a avut loc în weekendul trecut, atmosfera fiind una relaxată.

Nicușor Dan este surprins dansând cu zâmbetul pe buze, ținându-și fiul de mână, în timp ce soția sa îi este alături, vizibil apropiată de moment și de invitați.

