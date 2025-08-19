Data publicării:

Imagini inedite cu președintele Nicușor Dan. Cum s-a relaxat într-un hambar, la o nuntă - Foto în articol

Autor: Andrei Itu | Categorie: Politica
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Noi imagini apărute în spațiul public îl arată pe președintele Nicușor Dan, într-un cadru informal.

De data aceasta, el a fost prezent la o nuntă, într-un hambar de evenimente de lângă București.

În fotografii și secvențe video publicate de Cancan, el apare alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și de fiul lor, Antim, participând la o nuntă inedită în apropiere de Capitală.

Captura CanCan

Conform relatărilor, evenimentul a avut loc în weekendul trecut, atmosfera fiind una relaxată.

Nicușor Dan este surprins dansând cu zâmbetul pe buze, ținându-și fiul de mână, în timp ce soția sa îi este alături, vizibil apropiată de moment și de invitați.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Imagini inedite cu președintele Nicușor Dan. Cum s-a relaxat într-un hambar, la o nuntă - Foto în articol
19 aug 2025, 17:38
Ce face Nicușor Dan marți, 19 august 2025
19 aug 2025, 11:09
Adevărul din Primăria Generală! Cine are pe mână tot: și banii, și decizia finală. ”Până când nu semnează, nu se întâmplă”
18 aug 2025, 23:31
Unde se află acum Nicușor Dan, alături de familia sa. Vizită surpriză
18 aug 2025, 18:06
Fifor, sfaturi pentru Bolojan: Românii sunt speriați. Încruntați sprânceana acolo unde trebuie
18 aug 2025, 12:56
Nicușor Dan: O veste bună! Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB- cu perspectivă negativă
18 aug 2025, 12:28
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
România, alături de SUA și Europa, pentru garanții de securitate în Ucraina. Anunțul lui Nicușor Dan
17 aug 2025, 20:02
Ilie Bolojan, interviu pentru Bloomberg: "Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare"
15 aug 2025, 14:40
Nicușor Dan, absent de la Ziua Marinei, a fost surprins în imagini, cu familia. ”E în perioada de concedii”
15 aug 2025, 13:27
”Misterul” absenței lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Bogdan Chirieac, ironic, despre locul unde este ”Zeus”. Există un singur câștigător!
15 aug 2025, 11:45
Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei Române: „Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial”
15 aug 2025, 09:38
Silvia Monica Dinică - numită secretar de stat la Ministerul Muncii
15 aug 2025, 07:08
Corneliu Ștefan, atac la decizia premierului Ilie Bolojan: Sufocați de tăierile masive, nu auzim nicio discuție despre soluții concrete pentru a susține dezvoltarea. NIMIC
14 aug 2025, 15:12
Primarii se răscoală împotriva Guvernului Bolojan. Liberalul de Mezzo a răbufnit: Cea mai mare nenorocire. Se blochează țara, punem lacătul pe ea
14 aug 2025, 15:00
Aleșii locali îi spun ”NU” lui Ilie Bolojan: Nu suntem de acord, nu acceptăm măsurile fără nicio alternativă
14 aug 2025, 13:03
Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința cu liderii europeni
13 aug 2025, 19:34
Grindeanu, culisele discuției cu Nazare despre cazul multinaționalelor: Nu este suficient!
13 aug 2025, 17:13
Bolojan îi bagă în ședință pe reprezentanţii a peste 30 de instituţii din subordinea Guvernului / Update: De sinecurile din statul român când vă ocupaţi?
13 aug 2025, 10:04
Titus Corlățean, după anunțarea candidaturii la șefia PSD: Partidul reînvie, devine un partid viu și oamenii încep să se manifeste
12 aug 2025, 14:56
Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște
12 aug 2025, 09:20
Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua
12 aug 2025, 09:04
Cseke Attila, despre reducerea a 40.000 de posturi din administrație
12 aug 2025, 08:13
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
11 aug 2025, 14:11
Săgeți otrăvite în coaliție. Virgil Guran, PNL: Sunt deranjați că lucrurile nu mai merg așa cum vor ei
11 aug 2025, 15:33
Costel Fotea, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Spitalul Județean Galați
09 aug 2025, 18:24
Fritz alimentează scandalul cu PSD, deși, aparent, are un ton de pace: Înţeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu dificil
08 aug 2025, 19:01
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui
08 aug 2025, 17:16
Crin Antonescu rupe tăcerea după moartea lui Iliescu: Simt nevoia să-l ajut pe Bolojan
08 aug 2025, 14:10
Robert Cazanciuc: Ion Iliescu merită apreciat pentru momentele istorice de referință ale României
08 aug 2025, 09:56
Ponta arată gestul absolut rușinos al lui Țoiu de la Externe: Mentalitate ”talibană”
07 aug 2025, 18:32
Gesturile care spun totul după moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac: Ne-am prezentat ca un stat putred, depășit
07 aug 2025, 18:15
Traian Băsescu primește casă de la RA-APPS și indemnizație de șef de stat, după decizia CCR. Își cere banii pe ultimii trei ani
07 aug 2025, 16:07
Sorin Grindeanu: Aceasta este adevărata moștenire lăsată de Ion Iliescu / video
07 aug 2025, 14:32
Chirieac, remarcă tare în legătură cu George Simion, la funeraliile lui Ion Iliescu
07 aug 2025, 12:02
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
07 aug 2025, 10:34
Ultimul omagiu pentru Ion Iliescu. Ce spune ziua de azi despre trecutul, viitorul și starea României. Analiza lui Eugen Chelemen: Țara nu este pierdută. Mai avem o șansă
06 aug 2025, 22:39
Prețurile uriașe din Aeroportul Otopeni l-au șocat pe președintele CJ Cluj: „Un sandwich cât o zi de muncă, o cafea cât jumătate de pensie”
06 aug 2025, 21:03
Ion Iliescu și destinul României: De la pericolul destrămării statului la câștigarea Vestului. Lecția istorică a anilor ’90, explicată de Bogdan Chirieac
06 aug 2025, 21:35
Cine este omul care se va ocupa de deșeuri și poluare în Guvernul României
06 aug 2025, 20:07
Chirieac arată care a fost mișcarea politică a zilei: Sorin Grindeanu a acționat exact așa cum trebuie!
06 aug 2025, 15:08
Gestul autentic făcut de Traian Băsescu la catafalcul lui Ion Iliescu / video+foto
06 aug 2025, 11:53
Paradox cu USR la moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac pune în balanță „umbrele“ și meritele fostului președinte
06 aug 2025, 10:01
Ion Iliescu, de la „ultimul pe listă” la figura centrală a tranziției. Duminica orbului, stagnarea sub umbrela lui Văcăroiu, Revelionul lui Geoană și sfârșitul unei epoci în PSD
06 aug 2025, 07:58
Ion Iliescu, într-un ultim interviu, a șters pe jos cu patriotismul unor ”eroi mesianici” care vor să facă din România o ”insulă”
05 aug 2025, 22:50
Marele absent după moartea lui Ion Iliescu
05 aug 2025, 20:14
Ce i-a spus Ionuț Vulpescu lui Ion Iliescu, înainte ca acesta să moară. "A fost greu și insuportabil" - VIDEO în articol
05 aug 2025, 18:55
Bogdan Chirieac, prima reacție la moartea lui Ion Iliescu. ”România de astăzi nu ar fi putut să existe. Pur și simplu, nu existam”
05 aug 2025, 19:04
Cresc impozitele cu 70%? Primar: ”Premierul ne-a spus”
05 aug 2025, 18:43
Reacții politice la moartea lui Ion Iliescu
05 aug 2025, 17:58
Ce prevede legea în cazul morții unui fost președinte al României, fie el și Ion Iliescu
05 aug 2025, 13:53
Rămâi fără permis de conducere dacă nu îți plătești amenzile de circulație în 90 de zile. Anunțul ministrului Dezvoltării
04 aug 2025, 19:51
Cele mai noi știri
acum 27 de minute
Agenția Națională de Transplant, alături de motocicliști, lansează FearlessDonors despre un subiect greu, încă tabu în România
acum 27 de minute
Accident grav pe A3, lângă Ploiești. Șapte victime în stare critică/ Trafic blocat
acum 1 ora 18 minute
Am ”revenit” în 2007? Cât costa un apartament cu două camere în cartierul Rahova din București acum 18 ani
acum 1 ora 34 minute
Șofer beat, prins pe autostradă când "zbura" cu 220 km/h
acum 1 ora 55 minute
Imagini inedite cu președintele Nicușor Dan. Cum s-a relaxat într-un hambar, la o nuntă - Foto în articol
acum 2 ore 0 minute
Procurorul general i-a cerut lui Bolojan o eşalonare reală a vârstei de pensionare a magistraţilor
acum 2 ore 15 minute
PNL a decis dacă susţine pachetul 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan
acum 2 ore 50 minute
Alertă în Suceava: O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat
Cele mai citite știri
pe 18 August 2025
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
pe 18 August 2025
Un lanț românesc cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
pe 18 August 2025
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
pe 18 August 2025
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
pe 18 August 2025
Bolojan, anunț după negocierile cu magistrații pe tema pensiilor
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel