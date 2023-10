Imagini din război. O dronă ucraineană rade de pe fața pământului un lansator de rachete rusesc - VIDEO

Un lansator multiplu de rachete rusesc TOS-1A, supranumit „Buratino”, a fost pur și simplu pulverizat de o dronă ucraineană lansată de soldații Brigăzii 59. Imaginile cu lansatorul rusesc capabil să execute lovituri cu proiectile termobarice au ajuns pe rețelele sociale.

Lansatorul TOS-1A a fost lovit cu o dronă FPV (First-Person View, dronă care transmite în timp real imagini celui care o manevrează - n.r.), care a urmărit vehiculul, apoi a fost prăbușită intenționat asupra lansatorului, provocând o explozie gigantică, a cărei intensitate a fost probabil amplificată de rachetele pregătite de lansare.

A Russian TOS-1A deleted by a Ukrainian FPV drone from the 59th Brigade. One of the best boom's I have seen throughout this war. pic.twitter.com/bX3c1MMuxn