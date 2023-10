Imagini din război. Copiii din Fâșia Gaza își scriu numele pe mâini pentru identificare - VIDEO

O înregistrare arată cum copiii din Fâșia Gaza își scriu numele pe brațele lor pentru a se putea identifica trupurile, dacă mor după atacurile aeriene.

Clipul emoționant surprinde copii mai mari ajutându-și prietenii mai mici. Unii dintre cei mici se aud spunând cu hotărâre "nu voi muri", dar ei se pregătesc totuși pentru cele mai rele scenarii posibile.

Peste 1,5 milioane de oameni au vizionat clipul pe platforma X. A fost distribuit pe scară largă, iar alți utilizatori de social media au subliniat cât de afectați au fost de acesta. Un tată, Dr. Omar Suleiman, a numit secvența, filmată în Gaza, "crudă și inumană".

I watched my youngest daughter coloring her book, then I watched these children in Gaza writing their names on their arms so they can be identified in case they die in the next Israeli airstrike. I wept. Something about seeing the stolen humanity of these Palestinian children… pic.twitter.com/xWQ76vC3nw