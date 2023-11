Imagine virală cu Boloș, care l-a amuzat chiar și pe ministrul Finanțelor: Reflectă ce am simțit când am văzut că se vorbește de majorarea pensiilor / foto

Joi seară, după ce Legea Pensiilor a fost adoptată de Guvernul Ciolacu, Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„Majorarea pensiilor este o prioritate și o responsabilitate pentru Guvern. Oamenii care au muncit din greu zeci de ani TREBUIE să primească sprijinul pe care îl merită și de care au nevoie.



Tot o responsabilitate este să ne asigurăm că acest proces se desfășoară în mod corect. Să ne respectăm promisiunile, să garantăm siguranța financiară a pensionarilor și să menținem stabilitatea economică a țării“, a scris Marcel Boloș.

Ministrul s-a amuzat de o fotografie realizată de George Călin de la Inquam Photos, spunând că imaginea „reflectă foarte bine ce am simțit astăzi când am văzut că se vorbește de majorarea pensiilor“.



„M-a amuzat cum m-au surprins cei de la Inquam, o imagine care reflectă foarte bine ce am simțit astăzi când am văzut că se vorbește de majorarea pensiilor fără să se vorbească despre elementele legate de sursa de finanțare“, a mărturisit ministrul Finanțelor.

Aceasta este fotografia la care a făcut referire ministrul Finanțelor.

Boloș: Sunt susținătorul sprijinului sustenabil

Ministrul Boloș a mai precizat în postarea de pe pagina sa de Facebook faptul că măririle de pensii trebuie să fie sustenabile și a garantat faptul că este bine intenționat atunci când ia măsuri fiscal-bugetare.

„Mereu am fost de partea persoanelor vulnerabile, cei care m-au urmărit la Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene o știu foarte bine. Am creat pentru ei un program special din fonduri europene, Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, care aduce României peste 4 miliarde de euro și se implementează acum în bună regulă.



Sunt însă susținătorul sprijinului onest, cu adevărat sustenabil.



În trei ani de guvernare, pensiile au fost majorate cu 40%, având grijă să calculăm foarte atent ce se poate face.



La fel am fost susținătorul #investițiilor: să ținem viu visul românilor la infrastructura de apă-canalizare, construit autostrăzi, drumuri naționale și județene, căi ferate, modernizare școli și modernizare spitale.



Asta înseamnă să avem înțelepciunea să ne rezolvăm singuri problemele la noi acasă, să facem reforme și să ne încadrăm în țintele privind deficitul.



Vom continua să ne ținem de cuvânt, dar nu ne permitem să repetăm greșelile trecutului“, a mai scris ministrul Boloș.

