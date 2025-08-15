Ilie Bolojan, interviu pentru Bloomberg: "Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare"

Premierul Ilie Bolojan avertizează, în cadrul unui interviu pentru Bloomberg, asupra riscului ca România să intre în incapacitate de plată.

Premierul României, Ilie Bolojan, a avertizat că țara noastră ar putea ajunge în incapacitate de plată dacă Guvernul nu limitează rapid anii de cheltuieli excesive. Într-un interviu acordat joi pentru Bloomberg, Bolojan a declarat că următoarele șase luni vor fi cruciale pentru ca administrația sa să impună o serie de măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulțumirii publice crescânde și a tensiunilor din interiorul coaliției de guvernare.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite bugetare ridicate. Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul deznodământ posibil este unul foarte rău”, a spus premierul.

Fost primar, în vârstă de 56 de ani, Bolojan și-a construit reputația de reformator dur, scrie Bloomberg. A preluat conducerea unei coaliții formate din patru partide într-un moment în care România încerca să contracareze ascensiunea extremei drepte și să iasă din cea mai gravă criză politică de după căderea comunismului. Acum, a devenit imaginea austerității și încearcă să convingă cetățenii și aliații politici că nu există altă cale în afară de reducerea cheltuielilor și luni întregi de dificultăți economice, mai notează sursa citată.

Bolojan: Trebuie să adoptăm rapid toate aceste reforme

Anul trecut, deficitul bugetar al României a depășit 9% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Noul Guvern a adoptat în iulie un pachet amplu de reduceri de cheltuieli și creșteri de taxe, cu scopul de a aduce deficitul sub 6% anul viitor, pentru a recâștiga încrederea investitorilor și a menține fluxul fondurilor europene.

„Trebuie să adoptăm toate aceste reforme într-o succesiune rapidă. Dacă primul set de măsuri fiscale nu este urmat de alte măsuri corective, vom ajunge înapoi de unde am plecat”, a declarat Bolojan la biroul său din București.

Prima etapă importantă pentru Guvern va fi în octombrie, când Uniunea Europeană va evalua planul României de reducere a deficitului.

Bolojan a subliniat că măsurile sunt necesare și pentru a evita retrogradarea ratingului de țară la categoria „junk”. În iulie, S&P Global Ratings a confirmat cel mai scăzut calificativ de investiții al României, cu perspectivă negativă, în urma unei evaluări neprogramate. Fitch Ratings ar putea decide vineri asupra României, iar Moody’s este așteptată să facă o evaluare în septembrie.

Coaliția de guvernare, una fragilă

Totuși, coaliția de guvernare este fragilă, partenerii având diferențe majore de viziune, în special pe tema politicii fiscale, subliniează Bloomberg. Tensiunile au atins apogeul în această săptămână, odată cu al doilea pachet de austeritate. PSD, cel mai mare partid din coaliție, a anunțat că va boicota viitoarele ședințe ale alianței dacă Guvernul nu renunță la tăierea schemei de pensii speciale și nu evită reducerea fondurilor pentru o nouă autostradă și pentru un program local de dezvoltare controversat.

Bolojan a explicat aceste măsuri ca parte a unui efort de eficientizare, prin alocarea de fonduri doar pentru proiectele din regiunile țării care au șanse reale de finalizare.

„Menținerea acestei coaliții până în 2028 și asigurarea stabilității guvernamentale este singura soluție pentru a depăși următorul an și jumătate dificil și apoi a crea premisele pentru o revenire economică. Este greu să te concentrezi pe dezvoltare când stingem incendii diferite în fiecare zi”, a spus liderul PNL.

România se îndreaptă spre recesiune?

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat în această săptămână că țara trebuie să se pregătească pentru o posibilă recesiune, întrucât Guvernul va trebui să reducă și mai mult cheltuielile, inclusiv unele investiții publice. Bolojan a apărat creșterea TVA și reducerea fondurilor pentru consum. Deși aceste măsuri vor duce la o încetinire economică, el a subliniat că situația ar fi fost mult mai gravă fără ele.

„Dacă nu le-am fi făcut, în loc de o încetinire am fi avut, mai devreme sau mai târziu, o prăbușire totală”, a spus premierul.

Parte din planul Guvernului pentru a reduce povara fiscală și a stimula investițiile este să permită companiilor de stat să atragă fonduri pentru modernizare prin listarea pe bursă. Potrivit lui Bolojan, pregătirile pentru vânzarea unor pachete minoritare din companii precum Aeroportul București și furnizorii de energie vor începe anul acesta, iar tranzacțiile ar putea avea loc cel mai devreme în 2026.

Până când și dacă aceste planuri vor reuși, mesajul premierului este că românii vor trebui să strângă cureaua. El a spus că este hotărât să ducă la capăt reformele amânate de decenii, indiferent de costul politic sau personal.

„Ori de câte ori sunt vești bune de anunțat, există mereu o mulțime de politicieni dornici să le prezinte. Dar când lucrurile merg prost, foarte puțini rămân”, a afirmat Ilie Bolojan.

