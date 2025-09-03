Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Laitmotivul toamnei din 2025 este “o nouă șansă”. Saturn, Neptun și Uranus se vor întoarce în Berbec și Taur, acolo unde erau la începutul acestui an. Ceea ce înseamnă că astrele ne mai dau un răgaz.

Eclipsele de axa Fecioară/Pești, tranzitele lui Jupiter în Rac și Marte din Scorpion, retrogradarea lui Mercur din Săgetător în Scorpion. Toate aceste evenimente ne vor face să trăim totul într-un mod mai intens și să ne găsim motivația pentru a depăși orice criză.

Balanță/Ascendent în Balanță

Toamna lui 2025 îți aduce o triadă din punct de vedere astrologic. Carieră-serviciu-bani. Majoritatea aspectelor se vor desfășura în aceste domenii. Ceea ce înseamnă că pot fi schimbări, mai dorite sau nu, dar și oportunități. Altfel spus, ai nevoie de un declic care să le îmbunătățească pe toate, în lanț. Poate constrângeri pe plan financiar, poate volumul de muncă sau poate revelația că îți dorești o reconversie profesională.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Am putea spune că ești printre favoriții acestei toamne! Majoritatea aspectelor astrologice te susțin și te ajută să crești. Dar cel mai spectaculos tranzit va fi cel al lui Marte în semnul tău. Acesta vine cu pasiune, putere, curaj, ambiție. Cumva vei înțelege ce contează cu adevărat și vei lupta ca niciodată pentru atingerea obiectivelor. Fie pe plan personal, fie profesional. O perioadă prielnică acelora care vor călători.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Cu Saturn și Neptun revenite în casa a patra, este clar că vei mai avea de rezolvat probleme pe plan imobiliar sau chestiuni administrative legate de gospodărie. De asemenea, astrele îți recomandă să îți întorci privirea către relația cu familia. Nu este cazul să te grăbești cu investițiile și nici să te lași influențate de unii și alții doar pentru a demonstra ceva.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Jupiter se va afla în casa a șaptea, direct și retrograd. Deci, astrele te vor avantaja pe plan personal. Poate vrei să te reconectezi cu partenerul, poate vrei să iei o decizie pe care ai tot evitat-o sau poate că decizi să fii mai flexibil atunci când vrei să cunoști o persoană. Lui Jupiter îi place încrederea. Deci dacă o vei folosi, vei avea parte de oportunități din punct de vedere relațional. Cert este că ai nevoie de noi planuri cu persoana iubită.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Saturn și Neptun se întorc în casa a doua. Când credeai că ai scăpat, apar noi teste din punct de vedere financiar. Dar, de data aceasta, vei ști să negociezi mai bine și să îți faci o strategie mai eficientă. Marte va tranzita casa carierei, deci este posibil să apară noi ambiții puternice, dar și confruntări cu șefii sau persoanele cu autoritate.

Pești/Ascendent în Pești

Toamna din 2025 va fi una memorabilă! În primul rând pentru că Saturn și Neptun se întorc în semnul tău. În primă fază, vei avea impresia că viața îți dă noi teste. Însă, de fapt, vei demonstra ce ai învățat în ultimii ani. Și vei reuși să pornești noi proiecte, să te înțelegi mai bine cu timpul și să accepți că orgoliul este, de cele mai multe ori, dăunător. Astrele îți mai recomandă să acorzi atenție suplimentară sănătății.

