Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Laitmotivul toamnei din 2025 este “o nouă șansă”. Saturn, Neptun și Uranus se vor întoarce în Berbec și Taur, acolo unde erau la începutul acestui an. Ceea ce înseamnă că astrele ne mai dau un răgaz.

Eclipsele de axa Fecioară/Pești, tranzitele lui Jupiter în Rac și Marte din Scorpion, retrogradarea lui Mercur din Săgetător în Scorpion. Toate aceste evenimente ne vor face să trăim totul într-un mod mai intens și să ne găsim motivația pentru a depăși orice criză.

Berbec/Ascendent în Berbec

Începem cu veștile bune! Saturn și Neptun vor ieși din semnul tău, ceea ce înseamnă că nivelul de presiune va scădea. Ți se permite să ai un grad mai mare de liber arbitru. Urmează o perioadă bună pentru investiții, chiar și pe plan imobiliar. Sau pentru a te reconecta cu rădăcinile. Și mai trebuie să reții ceva! Orice criză poate deveni o mare oportunitate!

Taur/Ascendent în Taur

Obiectivul principal al acestei toamne pentru tine este consolidarea relației de cuplu. Dacă s-a instalat blazarea, s-ar putea să apară situații tensionate. Tocmai de aceea va fi nevoie să te implici, alături de partener, în noi planuri sau competiții. Celor singuri le recomandăm să nu se grăbească din cauza atracției! Nu este o perioadă bună pentru decizii radicale pe plan amoros.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Problemele de la locul de muncă te vor copleși. Chiar dacă nu te vor viza în mod direct. De aceea, va fi nevoie să ai un stil de viață cât mai simplist. În toamna aceasta, vei fi nevoit să faci anumite ajustări pe plan financiar. Partenerul nu va putea să te sprijine așa cum îți vei dori tu.

Rac/Ascendent în Rac

Punetm spune că vei avea o toamnă pe placul tău! Cu Jupiter care te vizitează, vei reuși să treci peste orice provocare mult mai repede și vei avea încredere în forțele proprii. Marte va tranzita casa a cincea, deci vei rămâne și cu multe amintiri de neuitat pe plan personal. În plus, dacă vei decide să călătorești sau să studiezi, vei fi destul de favorizat.

Leu/Ascendent în Leu

Toamna aceasta este o perioadă prielnică pentru a-ți da seama ce vrei cu adevărat de la viață. Și va conta, bineînțeles, stabilitatea financiară. Astrele îți vor oferi ocazia să îți plătești datoriile, să îți faci un fond de rezervă și de a negocia mult mai puternic atunci când este cazul. Unii dintre voi vor dori, pe nepusă masă sau în urma unor situații mai neplăcute, să se mute sau să facă renovări. Posibile neînțelegeri cu rudele.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Ei, toamna lui 2025 este una memorabilă pentru tine! Cele două eclipse din septembrie, care te vizează în mod direct, dau startul unei perioade cu decizii importante. În special, pe plan relațional. După care, celelalte tranzite îți vor arăta cât de mult contează educația și anturajul din care faci parte. De asemenea, trebuie să fii mai atent la sănătate.

