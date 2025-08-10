Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 11 august, de la ora 07.00 - VIDEO

Mercur își va opri retrogradarea în semnul Leului! Dar, atenție! Până când nu va părăsi de tot semnul contaminat, ne vom confrunta în continuare cu efectele neașteptate ale retrogradării! Adică, până pe 2 septembrie, suntem încurajați să ne înhămăm cu răbdare. Mercur reprezintă vocea și mintea, iar arhetipul Leului este cel mai vocal, creativ și expresiv. Și dramatic pe alocuri. Acest tranzit ne poate face și radicali în discuții, dar și destul de competitivi.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va oferi mai multe detalii mâine.

