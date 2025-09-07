Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop săptămânal. Vești bune și rele pentru Gemeni, Fecioară, Pești și Balanță. Stres în plus pentru Berbec

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Horoscop săptămânal. La prima vedere, perioada 8-14 septembrie pare una liniștită. 

După o perioadă foarte complicată, din punct de vedere astrologic, iată că urmează o săptămână mai liniștită. Fără evenimente majore. Atât Soarele cât și Mercur vor face aspecte armonioase cu Jupiter, ceea ce înseamnă că ne mai recăpătăm încrederea în forțele proprii. Conjuncția Soare-Mercur poate fi vinovată pentru momente de neglijență, dar tot răul spre bine.

Dar, să nu uităm faptul că, ne aflăm în plin sezon al eclipselor(următoarea se va petrece pe 21 septembrie). Ce înseamnă asta? Că, pentru unii dintre noi, pot apărea evenimente predestinate. 

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, va face o conjuncție cu Soarele și un sextil cu Jupiter. Ceea ce înseamnă că vei avea sprijinul familiei. Iar unii dintre voi vor dori să mai schimbe una alta aprin casă, dacă nu cumva să vă mutați. Vă recomandăm să fiți cât mai flexibili. Oportunitățile vor veni de unde nu vă așteptați. Nu veți putea fugi de unele responsabilități în carieră. 

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Am putea spune că ești favoritul săptămânii! Soarele și Mercur din semnul tău vor face aspecte armonioase cu Jupiter, Marele Benefic. Altfel spus, chiar și în momentele provocatoare, vei reuși să vezi jumătatea plină a paharului sau să nu te lași până nu reușești ce ți-ai propus. În plus, vei genera numeroase idei și inițiative foarte folositoare.

Pești/Ascendent în Pești

După eclipsa de duminică, vei avea nevoie de un răgaz, de o perioadă în care să îți dai seama mai bine ce contează cu adevărat în viitorul apropiat. Partenerul va avea câteva propuneri. Inițial, orgoliul tău inflamat te va face să nu îl asculți, însă cu timpul vei învăța să îl apreciezi. Este o perioadă în care nu te ajută la nimic dacă folosești excesul de zel.

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte se află, încă, în semnul tău. Și te forțează să faci primul pas, să fii mai convingător și să lupți pentru tine. Dar nu e deloc de glumă cu oboseala! Mai ales la locul de muncă. Nu este perioada cea mai bună să primești treburi suplimentare. De data aceasta, s-ar putea să ai succes dacă te ocupi de mai puține proiecte.

Berbec/Ascendent în Berbec

Programul tău va fi destul de plin. Dar asta nu înseamnă că nu va trebui să te ocupi și de alte activități. Nivelul de stres va fi copleșitor. Tocmai de aceea, recomandabil ar fi să te bazezi și pe alții. Nu se ocupă de treburi așa cum ai face-o tu, dar îți câștigă timp. O perioadă importantă pentru investigații medicale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

