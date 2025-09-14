Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Horoscop 15-21 septembrie. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă informații importante pentru cele mai afectate zodii!

Avem în față o săptămână destul de provocatoare din punct de vedere astrologic!

Pe 18 septembrie, Mercur își va începe tranzitul în Balanță și ne va ajuta pe toți să fim mai diplomați în comunicare, nehotărâți și dornici să vorbim despre dreptate.

Pe urmă, pe 19 septembrie, Venus va intra în Fecioară. Tranzit care va aduce un plus de pragmatism în relațiile amoroase și chestiunile financiare.

Iar duminică, 21 septembrie, sezonul eclipselor se încheie! Cum? Printr-o Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Fecioară. Un eveniment special, care ne va ajuta să facem curățenie, la propriu sau la figurat, în viețile noastre. Și oarecum să alegem simplitatea în noile planuri. 

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Astrele vor fi cu ochii pe tine! Pe 19 septembrie, Venus își va începe tranzitul în semnul tău. Și îți va aduce carismă, putere de a seduce, plăcere pentru frumos, romantism, dar și beneficii din partea apropiaților. Pe urmă, pe 21 septembrie se va petrece Eclipsa de Soare/Lună Nouă tot în semnul tău. Și pentru unii dintre voi, se poate manifesta precum momentul potrivit pentru a o lua de la capăt sau de a sădi semințele unui nou proiect, profesional sau personal.

Previziuni astrale a doua jumătate a lunii septembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte va ieși din semnul tău pe 22 septembrie. Deci până atunci s-ar putea să te lovești de efectele acestuia într-un mod intens. Nerăbdare, agitație, furie și un nivel de competitivitate uimitor! Ai face bine să nu iei decizii la nervi și să nu dai apă la moară celor care întrețin conflictele. În plus, ar fi recomandabil să stai departe de nedreptățile din viețile altora. Dar, de ambiție nu vei duce lipsă! Dacă mai punem și la socoteală intrarea lui Mercur în semnul tău, pe 19 septembrie, este clar că vei avea cuvintele la tine!

Pești/Ascendent în Pești

Am putea spune că nu vei fi direct implicat în unele evenimente ale săptămânii, dar vei beneficia de efectele acestora din umbră. Venus va intra în casa a șaptea, acolo unde se va petrece și Eclipsa de Soare/Luna Nouă. Vei deveni mai selectiv cu oamenii din jurul tău. Mulți dintre voi veți dori să petreceți timp și să acordați atenție persoanelor care contează, și mai puțin unor cunoscuți. Partenerul va primi vești importante care vor schimba planurile tuturor în viitorul apropiat.

Youtube video image

foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

