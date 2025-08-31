Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă cele mai importante previziuni ale săptămânii 1-7 septembrie!

Prima săptămânii a toamnei va fi destul de complicată din punct de vedere astrologic. Încă de luni, 1 septembrie, vom avea un eveniment important. Saturn se întoarce în Pești, acolo unde a mai fost între 7 martie 2023 - 25 mai 2025. Saturn ne va obliga să ne dăm seama ce este real și ce nu.

Pe 2 septembrie, Mercur scapă de semnul contaminat de retrogradare al Leului și își începe tranzitul în Fecioară, care ne va ajuta să facem tranziția către activitățile toamnei.

Careul Marte-Jupiter pare, în primă fază, un generator de tensiuni, dar de fapt este un aspect care ne va face îndrăzneți, curajoși și dornici de acțiune. Până și cei mai fricoși vor avea mai multă încredere să treacă la fapte.

Iar Eclipsa de Lună/Luna Plină din Pești de 7 septembrie va fi potrivită pentru care vor dori să încheie situații din care se aleg doar cu firimituri deocamdată.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, va face un careu cu Jupiter. Nu vei putea face nimic fără a exagera puțin. Dar, acest aspect va fi foarte bun pentru cei care au tot procrastinat. Sau care se întorc din vacanță. Pot apărea dispute în cadrul relațiilor, însă vor fi necesare.

Taur/Ascendent în Taur

Stresul de la locul de muncă va fi copleșitor. Iar stilul tău de viață va avea de suferit. Obiectivul tău principal va fi gestionarea emoțiilor puternice. Pe unii prieteni nu te vei mai putea baza ca altădată.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Saturn se întoarce în casa carierei. Nu vei mai putea fugi de unele responsabilități sau decizii. Timpul nu îți este deloc aliat. Mercur, propriul guvernator, își începe tranzitul în casa a patra. Deci te va ajuta când va fi vorba de schimbări în gospodărie sau comunicarea cu familia.

Rac/Ascendent în Rac

O săptămână plină de drumuri, chestiuni administrative și diverse sarcini. Cu greu îți vei permite clipe de odihnă și relaxare! Careul Marte-Jupiter poate agita atmosfera din sânul familiei. Și nu este cazul să pui gaz pe foc. Nu pune pe primul loc comunicarea online!

Leu/Ascendent în Leu

Sunt două capitole importante în zilele ce urmează. În primul rând, situația financiară. Vei fi nevoit să faci unele ajustări, să renunți la cheltuieli și să adopți o nouă strategie mai cumpătată. Pe urmă, careul Marte-Jupiter te poate face foarte certăreț în discuțiile cu apropiații. Mai ales dacă faci pe lupul moralist.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Urmează o săptămână de foc pentru tine! Mercur, propriul guvernator, își va începe tranzitul în semnul tu. Ceea ce îți va aduce numeroase idei bune. Însă, Eclipsa de Lună se va petrece în casa a șaptea, acolo unde se va întoarce și Saturn. Ceea ce înseamnă că relația cu partenerului va fi cum îți dorești.

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte, din semnul tău, va face un careu cu Jupiter. Nu vei avea stare deloc! Pur și simplu, te vei agita mult pentru orice. Și te superi prea redepe atunci când apropiații îți explică faptul că nu te ajută această atitudine. Cel mai bine ar fi să investești energia într-o activitate menită să te ajute. 

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
31 aug 2025, 20:25
Horoscop 31 august 2025. Ultima zi a verii va fi memorabilă pentru o zodie
31 aug 2025, 08:55
Horoscop 30 august 2025. O zodie va fi sufletul petrecerii
30 aug 2025, 07:57
Horoscop 29 august 2025. Zodia care va profita din plin de această zi
29 aug 2025, 07:15
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
29 aug 2025, 23:11
Horoscop 28 august 2025. Emoții intense pentru o zodie
28 aug 2025, 07:39
ParintiSiPitici.ro
„Păi tu aștepți până seara?” Detalii cutremurătoare în cazul tragediei din Otopeni, care ridică semne de întrebare uriașe. Mama copiilor: „Ne punea scotch la gură să nu mai țipăm”
30 aug 2025, 20:43
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
27 aug 2025, 19:52
Informații neștiute până acum despre Cătălin Predoiu. Astrologul Daniela Simulescu: Beneficiază de un aspect special
27 aug 2025, 11:28
Horoscop 27 august 2025. Vărsătorii se ceartă cu partenerii, Racul are probleme financiare
27 aug 2025, 08:47
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
26 aug 2025, 21:35
Horoscop 26 august 2025. Zodia care depinde prea mult de aprobarea celor dragi
26 aug 2025, 08:32
Horoscop 25 august 2025. Beneficii pentru o zodie
25 aug 2025, 08:38
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 aug 2025, 08:54
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 aug 2025, 21:12
Horoscop 24 august 2025. Situații bizare pentru o zodie
24 aug 2025, 08:24
Horoscop 23 august 2025. Luna Nouă va afecta o zodie
23 aug 2025, 08:56
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
22 aug 2025, 21:01
Horoscop 22 august 2025. Un nou sezon pentru o zodie
22 aug 2025, 07:33
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
21 aug 2025, 20:33
Horoscop 21 august 2025. Zodia trădată de oamenii apropiați
21 aug 2025, 08:15
Toamna începe cu o Eclipsă totală de Lună! Ecou puternic pentru două zodii
20 aug 2025, 21:01
Horoscop 20 august 2025. Zodia cu așteptări nerealiste
20 aug 2025, 08:43
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
19 aug 2025, 22:19
Horoscop 19 august 2025. Zodia care va avea o zi de neuitat
19 aug 2025, 08:34
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
18 aug 2025, 21:23
Horoscop 18 august 2025. O zodie va fi prea indiscretă
18 aug 2025, 07:37
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
17 aug 2025, 19:29
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
17 aug 2025, 19:03
Horoscop 17 august 2025. O zodie va avea o zi nemaipomenită
17 aug 2025, 08:58
Horoscop 16 august 2025. O zodie va fi răsfățată de persoana iubită
16 aug 2025, 09:12
Horoscop 15 august 2025. Îngrijorări din cauza banilor pentru o zodie
15 aug 2025, 08:01
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
14 aug 2025, 21:08
Horoscop 15 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
14 aug 2025, 18:53
Horoscop 14 august 2025. O zodie va avea cheltuieli nedorite
13 aug 2025, 22:19
Horoscop 13 august 2025. O zodie va fi prea visătoare
13 aug 2025, 08:50
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii august 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
12 aug 2025, 21:32
Horoscop 12 august 2025. Bucurie pentru Rac, neînțelegeri pentru Balanță
12 aug 2025, 08:30
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
11 aug 2025, 20:47
Vin vremuri tensionate pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
05 aug 2025, 19:35
Lună Plină în Vărsător. Vești bune și rele pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
07 aug 2025, 19:32
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 iul 2025, 11:39
Horoscop 25 iulie 2025. Zodia care se va lăsa influențată de prieteni
25 iul 2025, 07:44
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
10 aug 2025, 15:51
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
10 aug 2025, 13:35
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 iul 2025, 21:31
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 aug 2025, 17:31
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 aug 2025, 14:00
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
27 iul 2025, 18:04
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
27 iul 2025, 18:00
Horoscop 24 iulie 2025. Luna Nouă oferă oportunități unei zodii
24 iul 2025, 07:37
Final de iulie cu lecții pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
23 iul 2025, 21:42
Cele mai noi știri
acum 21 de minute
Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare
acum 47 de minute
Mina marină descoperită la Vadu a fost neutralizată
acum 53 de minute
Scenariu apocaliptic dacă nu se oprește topirea ghețarilor: Potop, pandemii, criză alimentară globală / video
acum 56 de minute
Europa elaborează planuri „precise” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, spune von der Leyen
acum 1 ora 17 minute
Daniel Zamfir: PSD nu va accepta o astfel de măsură
acum 1 ora 34 minute
Mirela Matichescu (PSD): „Interesul constănțenilor este mai important decât disciplina de partid”
acum 1 ora 37 minute
Horoscop 1 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 1 ora 40 minute
Mircea Badea, concluzia zilei despre șoferii români
Cele mai citite știri
pe 30 August 2025
Escrocheria „pisicii”, o înșelătorie care îi costă bani grei pe șoferi
pe 30 August 2025
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
pe 30 August 2025
A murit Sorin Lazăr (PSD). Era directorul Registrului Comerțului Buzău
pe 30 August 2025
Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile
pe 30 August 2025
Așa ceva nu s-a mai văzut de la blocada Cubei: Trump a dat ordin să fie înconjurată Venezuela. Invazie?
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel