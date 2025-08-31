Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Prima săptămânii a toamnei va fi destul de complicată din punct de vedere astrologic. Încă de luni, 1 septembrie, vom avea un eveniment important. Saturn se întoarce în Pești, acolo unde a mai fost între 7 martie 2023 - 25 mai 2025. Saturn ne va obliga să ne dăm seama ce este real și ce nu.

Pe 2 septembrie, Mercur scapă de semnul contaminat de retrogradare al Leului și își începe tranzitul în Fecioară, care ne va ajuta să facem tranziția către activitățile toamnei.

Careul Marte-Jupiter pare, în primă fază, un generator de tensiuni, dar de fapt este un aspect care ne va face îndrăzneți, curajoși și dornici de acțiune. Până și cei mai fricoși vor avea mai multă încredere să treacă la fapte.

Iar Eclipsa de Lună/Luna Plină din Pești de 7 septembrie va fi potrivită pentru care vor dori să încheie situații din care se aleg doar cu firimituri deocamdată.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, va face un careu cu Jupiter. Nu vei putea face nimic fără a exagera puțin. Dar, acest aspect va fi foarte bun pentru cei care au tot procrastinat. Sau care se întorc din vacanță. Pot apărea dispute în cadrul relațiilor, însă vor fi necesare.

Taur/Ascendent în Taur

Stresul de la locul de muncă va fi copleșitor. Iar stilul tău de viață va avea de suferit. Obiectivul tău principal va fi gestionarea emoțiilor puternice. Pe unii prieteni nu te vei mai putea baza ca altădată.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Saturn se întoarce în casa carierei. Nu vei mai putea fugi de unele responsabilități sau decizii. Timpul nu îți este deloc aliat. Mercur, propriul guvernator, își începe tranzitul în casa a patra. Deci te va ajuta când va fi vorba de schimbări în gospodărie sau comunicarea cu familia.

Rac/Ascendent în Rac

O săptămână plină de drumuri, chestiuni administrative și diverse sarcini. Cu greu îți vei permite clipe de odihnă și relaxare! Careul Marte-Jupiter poate agita atmosfera din sânul familiei. Și nu este cazul să pui gaz pe foc. Nu pune pe primul loc comunicarea online!

Leu/Ascendent în Leu

Sunt două capitole importante în zilele ce urmează. În primul rând, situația financiară. Vei fi nevoit să faci unele ajustări, să renunți la cheltuieli și să adopți o nouă strategie mai cumpătată. Pe urmă, careul Marte-Jupiter te poate face foarte certăreț în discuțiile cu apropiații. Mai ales dacă faci pe lupul moralist.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Urmează o săptămână de foc pentru tine! Mercur, propriul guvernator, își va începe tranzitul în semnul tu. Ceea ce îți va aduce numeroase idei bune. Însă, Eclipsa de Lună se va petrece în casa a șaptea, acolo unde se va întoarce și Saturn. Ceea ce înseamnă că relația cu partenerului va fi cum îți dorești.

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte, din semnul tău, va face un careu cu Jupiter. Nu vei avea stare deloc! Pur și simplu, te vei agita mult pentru orice. Și te superi prea redepe atunci când apropiații îți explică faptul că nu te ajută această atitudine. Cel mai bine ar fi să investești energia într-o activitate menită să te ajute.

