Principalele două evenimente astrologice ale săptămânii următoare sunt intrarea lui Mercur în Scorpion și Luna Plină din semnul Berbecului. Luni, Mercur își începe tranzitul în Scorpion, unde va rămâne până pe 29 octombrie. Modul nostru de a comunica sau de a gândi se va transforma serios. Adică, vom fi mai interiorizați și suspicioși.

Dar este o perioadă bună pentru a găsi soluții la crize, pentru a descoperi secrete și pentru a ne concetra puternic atunci când avem ceva de învățat. Luna Plină din Berbec, de pe 7 octombrie, ne arată că, pentru a începe un nou capitol, avem nevoie să renunțăm la ceva înainte. Și că nu are rost să ne luptăm cu morile de vânt doar de dragul de a fi competitivi.

Horoscop 6-12 octombrie 2025 Berbec

Luna Plină de marți se va petrece în semnul tău. Deci vei simți să închei un capitol sau să renunți la unele obiceiuri care nu îți mai folosesc. Indiferent de domeniu. Unii dintre voi își vor da seama că nu are rost să se străduiască din răsputeri la serviciu. Mai ales dacă nu primesc validarea așteptată sau dacă nu au reușit în cazul unui proiect.

Horoscop 6-12 octombrie 2025 Taur

Mercur intră în casa a șaptea, acolo unde se află și Marte. Deci ai nevoie ca partenerul să comunice mai mult și să te includă în planurile tale. În primă fază, va trebui să îi atragi atenția. După care, își va da seama că trebuie să își schimbe atitudinea față de tine. Opoziția Venus-Saturn de la finalul săptămânii te va face pragmatic pe plan amoros.

Horoscop 6-12 octombrie 2025 Gemeni

Mercur își începe tranzitul în casa a șasea. Urmează numeroase discuții legate de sănătate. Iar unii dintre voi vor avea tendința de a se diagnostica singuri în urma unor informații de pe internet, însă s-ar putea să greșească. De asemenea, comunicarea cu colegii va avea de suferit.

Horoscop 6-12 octombrie 2025 Rac

Luna Plină se va petrece în casa a zecea, a carierei. Unii dintre voi vor simți nevoia să decizii serioase pe acest plan. Alții se vor trezi cu schimbări la locul de muncă, unele neașteptate. Cert este că nevoia de libertate va fi în creștere și că vă veți ciocni deseori de orgoliile persoanelor mai autoritare.

Horoscop 6-12 octombrie 2025 Leu

Astrologul Daniela Simulescu îți recomandă să îți schimbi strategia financiară. S-ar putea să îți dai seama că este nevoie de unele limite sau că nu poți fi generos la infinit. Unii dintre voi vor dori să facă schimbări în locuință, să se mute sau să se întoarcă/plece din țară. Comunicarea cu familia va avea parte de momente mai tensionate.

Horoscop 6-12 octombrie 2025 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, va intra în casa a treia, acolo unde se află deja Marte. Acuitatea ta mentală va fi de neprețuit! Vei avea vorbele la tine și vei fi destul de convingător. Din când în când, cei dragi se vor plânge și de unele replici mai tendențioase. O perioadă bună pentru călătorii și studiu. Unii dintre voi vor experimente neajunsuri din punct de vedere emoțional.

Horoscop 6-12 octombrie 2025 Balanță

Luna Plină se va petrece în casa a șaptea. Ceea ce înseamnă că unii dintre voi vor decide să facă schimbări în ceea ce privește relațiile personale. Poate fi vorba de schimbarea atitudinii față de partener, nevoia unei pauze sau chiar o despărțire. Alții dintre voi vor fi mai interesați de a găsi noi căi de monetizare.

Horoscop 6-12 octombrie 2025 Scorpion

Mercur intră în semnul tău, acolo unde se află și Marte. Am putea spune că ești printre favoriții astrelor în această perioadă! Mintea îți merge de minune, faci conexiuni uimitoare. De curaj nu duci lipsă! La serviciu, unii colegi îți dau planurile peste cap, dar cu răbdare îți vei atinge obiectivele. Nu aștepta ca partenerul sau persoana pe care o placi să facă primul pas spre tine!

Horoscop 6-12 octombrie 2025 Săgetător

Luna Plină va fi în careu cu Jupiter, guvernatorul. Și dacă mai punem la socoteală și intrarea lui Mercur în casa a douăsprezecea, nu putem decât să tragem următoarele concluzii. Că, indiferent de planurile tale, trebuie să ai grijă de sănătatea, a ta și a celorlalți. Și că ai nevoie de o gestionare mai eficientă a resurselor, cum ar fi timpul și energia.

Horoscop 6-12 octombrie 2025 Capricorn

Luna Plină activează casa a patra. Dacă ai tot amânat să te muți, acum nu vei mai putea aștepta. Sau dacă ai tot crezut că unele lucruri din gospodărie își revin, acum vei fi nevoit să le repari sau să le înlocuiești. Familia îți va prezenta numeroase provocări de care nu poți fugi. Prietenii vor fi de mare ajutor.

Horoscop 6-12 octombrie 2025 Vărsător

Mercur intră în casa a zecea. Iar Luna Plină se va petrece în casa a treia. Discuțiile cu șefii sau colegii se vor înteți. Tonul și atitudinea vor fi cele care vor conta, nu neapărat ce spui. Urmează o perioadă bună pentru a învăța noi lucruri despre cum să îți faci treaba mai bine. Astrologul îți recomandă să nu tratezi cu superficialitate bugetul.

Horoscop 6-12 octombrie 2025 Pești

Este una din acele săptămâni și cu vești bune și cu unele mai neplăcute. Nimic nu este perfect! Iar, în viață, ca să câștigi, de cele mai multe ori, trebuie să pierzi ceva înainte. O perioadă bună pentru călătorii, examene, studiu sau rezolvarea chestiunilor administrative. La finalul săptămânii, s-ar putea să apară neînțelegeri cu persoana iubită.