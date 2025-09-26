€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Lifestyle

Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 13:32 26 Sep 2025 | Data publicării: 13:32 26 Sep 2025

Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Autor: Echipa Astrosens

ai-generated-fall-leaves-picture Sursă foto: Freepik
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru weekendul 27-28 septembrie.

În acest weekend, Luna va tranzita semnul Săgetătorului. Astrele ne oferă ocazia să participăm la evenimente artistice sau culturale, să facem vizitae să călătorim și să aflăm lucruri noi folositoare.

Dacâ ținem cont și de alte evenimente astrologice, unii dintre noi vor dori să îmbine utilul cu plăcutul.

Berbec/Ascendent în Berbec

Îți vei da seama cât de importantă este spiritul de echipă. Că nu le poți face pe toate chiar singur. După discuții cu partenerul sau familia, veți reuși să terminați în timp util toate treburile casei, astfel încât să vă rămână timp și pentru distracție.

Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Taur/Ascendent în Taur

Atenția ta va fi îndreptată, în mod clar, către bunăstarea relației de cuplu sau aceea a copiilor. Deci le vei dedica timp și alte resurse. Unii dintre voi vor fi dornici să meargă în excursii, să își facă planuri cu persoana iubită sau să reia unele pasiuni.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur se apropie de un careu cu Jupiter, deci am putea spune că nu vei avea nicio clipă de liniște. Dar adevărul este că nici nu îți dorești. Multiple discuții cu familia, cu copiii. Există riscul unor cheltuieli exagerate.

Rac/Ascendent în Rac

Dacă te vei lua prea în serios, weekendul acesta nu va fi unul plăcut pentru tine. Astrele îți recomandă să fii mai relaxat sau să te întâlnești, pur și simplu, cu viața. Îndârjirea nu va face decât să te îndepărteze de cei dragi.

Leu/Ascendent în Leu

S-ar putea ca, în sânul familiei, să apară neînțelegeri sau clipe tensionate. Cu vorba bună, vei rezolva multe. Astrele te invită să nu iei nimic personal. Un weekend potrivit pentru schimburi de experiență, plimbări sau evenimente noi.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Nu uita că Venus se află în semnul tău! Și că poate este cazul să îți îmbunătățești garderoba sau estetica unei camere unde petreci mai mult timp. Vei fi preocupat de confort. Te va ajuta enorm să pui multiple întrebări și să nu tragi concluzii pripite.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Fost arhitect-șef al Capitalei, suspect într-un dosar penal
Publicat acum 16 minute
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 41 minute
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 44 minute
Tensiuni în spațiul aerian baltic. NATO trimite avioane de interceptare pentru a supraveghea aeronave rusești
Publicat acum 55 minute
Explozie de concedii medicale la Primăria Sectorului 2 - Precizările Colegiul Medicilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Sep 2025
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 17 ore si 6 minute
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close