Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

În acest weekend, Luna va tranzita semnul Săgetătorului. Astrele ne oferă ocazia să participăm la evenimente artistice sau culturale, să facem vizitae să călătorim și să aflăm lucruri noi folositoare.

Dacâ ținem cont și de alte evenimente astrologice, unii dintre noi vor dori să îmbine utilul cu plăcutul.

Berbec/Ascendent în Berbec

Îți vei da seama cât de importantă este spiritul de echipă. Că nu le poți face pe toate chiar singur. După discuții cu partenerul sau familia, veți reuși să terminați în timp util toate treburile casei, astfel încât să vă rămână timp și pentru distracție.

Taur/Ascendent în Taur

Atenția ta va fi îndreptată, în mod clar, către bunăstarea relației de cuplu sau aceea a copiilor. Deci le vei dedica timp și alte resurse. Unii dintre voi vor fi dornici să meargă în excursii, să își facă planuri cu persoana iubită sau să reia unele pasiuni.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur se apropie de un careu cu Jupiter, deci am putea spune că nu vei avea nicio clipă de liniște. Dar adevărul este că nici nu îți dorești. Multiple discuții cu familia, cu copiii. Există riscul unor cheltuieli exagerate.

Rac/Ascendent în Rac

Dacă te vei lua prea în serios, weekendul acesta nu va fi unul plăcut pentru tine. Astrele îți recomandă să fii mai relaxat sau să te întâlnești, pur și simplu, cu viața. Îndârjirea nu va face decât să te îndepărteze de cei dragi.

Leu/Ascendent în Leu

S-ar putea ca, în sânul familiei, să apară neînțelegeri sau clipe tensionate. Cu vorba bună, vei rezolva multe. Astrele te invită să nu iei nimic personal. Un weekend potrivit pentru schimburi de experiență, plimbări sau evenimente noi.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Nu uita că Venus se află în semnul tău! Și că poate este cazul să îți îmbunătățești garderoba sau estetica unei camere unde petreci mai mult timp. Vei fi preocupat de confort. Te va ajuta enorm să pui multiple întrebări și să nu tragi concluzii pripite.