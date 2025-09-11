Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Evenimentul cel mai important al acestui final de săptămână este conjuncția Soare-Mercur din Fecioară. Chiar dacă se petrece în acest semn rațional și pragmatic, tot există riscul să fim orbiți, să scăpăm detalii importante sau să avem un scurtcircuit în comunicare/procesul gândirii. De asemenea, este recomandabil să evităm aglomerarea programului pentru că nu vom putea ține deloc de toate sarcinile.

Această conjuncție beneficiază și de un sextil cu Jupiter, ceea ce înseamnă că soluții vom găsi, dar după ce depunem efort serios.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei avea un weekend plin! Oricât de mult ți-ai dori tu să te relaxezi și să te plictisești, nu se va putea. În primul rând, gospodăria va avea nevoie de tine. După care, oamenii dragi îți vor solicita sprijinul și nu îi vei putea refuza.

Taur/Ascendent în Taur

Nu vei avea deloc spor dacă nu te vei ocupa și de unele activități care îți fac plăcere. Ai nevoie de acest compromis. Ar fi cazul să acorzi timp pasiunilor tale sau romantismului. Nu lăsa pe nimeni să te streseze!

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Conjuncția Soare-Mercur se va petrece în casa a patra. Deci când este lumea mai dragă, exact atunci se strică un obiect sau nu mai funcționează ceva prin casă. Și astfel, apar cheltuieli și timp mai puțin pentru ce îți doreai tu să faci.

Rac/Ascendent în Rac

Dorul de ducă va fi de nedescris! Mulți dintre voi veți dori să vă plimbați, să călătoriți sau să faceți vizite. Pe deasupra, veți conștientiza că, în ultima perioadă, i-ați permis tehnologiei să vă acapareze timpul. Și acum aveți nevoie de o pauză.

Leu/Ascendent în Leu

Oricât de mult te-ai strădui să te încadrezi în buget, tot nu vei reuși. Apar tot felul de tentații și vrei să te răsfeți. Astrele vă recomandă să evitați, totuși, discuțiile tensionate despre bani. Poate le amânați.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Astrele sunt cu ochii pe tine! Conjuncția Mercur-Soare se petrece în semnul tău. Ce îți poate aduce? Momente de neglijență. Sau altfel spus, revelația că nu ești perfect. Însă, trebuie să știi că vei găsi soluții la probleme, însă nu în modul obișnuit.

