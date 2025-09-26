€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Lifestyle

Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 13:58 26 Sep 2025 | Data publicării: 13:57 26 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Autor: Echipa Astrosens

autumn-fall-season-house-concept Sursă foto: Freepik
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru weekendul 27-28 septembrie.

În acest weekend, Luna va tranzita semnul Săgetătorului. Astrele ne oferă ocazia să participăm la evenimente artistice sau culturale, să facem vizitae să călătorim și să aflăm lucruri noi folositoare.

Dacâ ținem cont și de alte evenimente astrologice, unii dintre noi vor dori să îmbine utilul cu plăcutul.

Citește și Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Balanță/Ascendent în Balanță

Un lucru e sigur! Nivelul tău de energie va fi destul de scăzut. Dar, programul tău va fi destul de plin. Deci va trebui să faci numeroase compromisuri pentru a le rezolva pe toate, dar să ai grijă și de tine. Unii membri ai familiei nu se vor ține de cuvânt.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Inițiative vei avea din plin, dar energie și resurse nu. Deci va trebui să fii cât mai chibzuit, bun organizator și dispus să ceri ajutorul celor apropiați. Prietenii vor fi alături de tine, cu siguranță. Nu lăsa weekendul să treacă fără a îți face noi planuri.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Luna se va afla în semnul tău. Este posibil ca mulți dintre voi să fie mai sensibili sau influențabili decât s-ar fi așteptat. De aceea, astrele vă recomandă să fiți mai selectivi cu persoanele din anturaj. Poate nu este cazul să oferiți multe detalii din viața personală.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Prietenii te vor motiva sau încuraja să te implici în unele activități îndrăznețe. Și chiar ai nevoie de noutate, prospețime sau situații care să îți arate câte poți realiza. Unii dintre voi vor rezolva cele mai recente probleme ale familiei.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Este un weekend foarte potrivit pentru a participa la evenimente, pentru a te expune sau deveni mai vizibil. Altfel spus, îți vei găsi un nou trib. Alții dintre voi vor fi preocupați de călătorii sau discuții cu persoane mai experimentate.

Pești/Ascendent în Pești

Timpul ți se va părea necruțător. Iar răbdarea nu va fi punctul tău forte. De aceea, astrele îți recomandă să nu lași weekendul să treacă fără să te implici în multiple activități. Unele alături de partener, iar altele împreună cu prietenii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Fost arhitect-șef al Capitalei, suspect într-un dosar penal
Publicat acum 15 minute
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 40 minute
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 43 minute
Tensiuni în spațiul aerian baltic. NATO trimite avioane de interceptare pentru a supraveghea aeronave rusești
Publicat acum 54 minute
Explozie de concedii medicale la Primăria Sectorului 2 - Precizările Colegiul Medicilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Sep 2025
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 17 ore si 5 minute
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close