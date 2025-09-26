Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

În acest weekend, Luna va tranzita semnul Săgetătorului. Astrele ne oferă ocazia să participăm la evenimente artistice sau culturale, să facem vizitae să călătorim și să aflăm lucruri noi folositoare.

Dacâ ținem cont și de alte evenimente astrologice, unii dintre noi vor dori să îmbine utilul cu plăcutul.

Balanță/Ascendent în Balanță

Un lucru e sigur! Nivelul tău de energie va fi destul de scăzut. Dar, programul tău va fi destul de plin. Deci va trebui să faci numeroase compromisuri pentru a le rezolva pe toate, dar să ai grijă și de tine. Unii membri ai familiei nu se vor ține de cuvânt.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Inițiative vei avea din plin, dar energie și resurse nu. Deci va trebui să fii cât mai chibzuit, bun organizator și dispus să ceri ajutorul celor apropiați. Prietenii vor fi alături de tine, cu siguranță. Nu lăsa weekendul să treacă fără a îți face noi planuri.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Luna se va afla în semnul tău. Este posibil ca mulți dintre voi să fie mai sensibili sau influențabili decât s-ar fi așteptat. De aceea, astrele vă recomandă să fiți mai selectivi cu persoanele din anturaj. Poate nu este cazul să oferiți multe detalii din viața personală.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Prietenii te vor motiva sau încuraja să te implici în unele activități îndrăznețe. Și chiar ai nevoie de noutate, prospețime sau situații care să îți arate câte poți realiza. Unii dintre voi vor rezolva cele mai recente probleme ale familiei.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Este un weekend foarte potrivit pentru a participa la evenimente, pentru a te expune sau deveni mai vizibil. Altfel spus, îți vei găsi un nou trib. Alții dintre voi vor fi preocupați de călătorii sau discuții cu persoane mai experimentate.

Pești/Ascendent în Pești

Timpul ți se va părea necruțător. Iar răbdarea nu va fi punctul tău forte. De aceea, astrele îți recomandă să nu lași weekendul să treacă fără să te implici în multiple activități. Unele alături de partener, iar altele împreună cu prietenii.