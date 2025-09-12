Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Evenimentul cel mai important al acestui final de săptămână este conjuncția Soare-Mercur din Fecioară. Chiar dacă se petrece în acest semn rațional și pragmatic, tot există riscul să fim orbiți, să scăpăm detalii importante sau să avem un scurtcircuit în comunicare/procesul gândirii. De asemenea, este recomandabil să evităm aglomerarea programului pentru că nu vom putea ține deloc de toate sarcinile.

Această conjuncție beneficiază și de un sextil cu Jupiter, ceea ce înseamnă că soluții vom găsi, dar după ce depunem efort serios.

Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Balanță/Ascendent în Balanță

Cu siguranță, în acest weekend vei avea nevoie de odihnă. Și de ajutorul celor dragi. În plus, îți vei da seama că nu are rost să petreci timp prețios în preajma unor persoane care nu fac altceva decât să se plângă.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Unele planuri cu prietenii nu vor decurge așa cum te-ai fi așteptat. Dar, totul are o rezolvare, mai ales dacă rămâi flexibil și tolerant. De asemenea, nu te baza pe faptul că poți controla în totalitate orice pas.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Există riscul să îți asumi treburi inutile. Dacă vrei să demonstrezi ceva unor persoane prin asta, vei regreta ulterior. Vei avea tendința de a discuta prea mult, chiar și în sânul familiei, despre problemele de la serviciu.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Un weekend nemaipomenit pentru plimbări, excursii sau călătorii. Chiar dacă vor mai apărea pe ici pe colo unele încurcături, tot vei petrece clipe minunate alături de cei dragi. Tu și partenerul de viață veți face echipă bună în orice situație.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vei acorda atenție suplimentară bugetului. Pentru că vrei să ajustezi unele cheltuieli. De asemenea, acest final de săptămână va fi copleșitor indiferent de ce vei face. Cu alte cuvinte, energia ta va fi redusă.

Pești/Ascendent în Pești

Tu și partenerul veți avea multe proiecte la care să lucrați. Aproape că nu veți avea o clipă de respiro. Pot apărea unele mici neînțelegeri în comunicare, dar le veți rezolva repede mai ales dacă veți fi empatici unul cu celălalt.

