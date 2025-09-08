Horoscop 9 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de marți, 9 septembrie 2025.
Luna va tranzita semnul Berbecului, ceea ce înseamnă că ne vom mai reveni după eclipsa de duminică. Soarele din Fecioară se apropie de un sextil cu Jupiter din Rac. Aceste aspecte ne ajută să îmbinăm utilul cu plăcutul. Vom fi harnici, vom dori să ne facem utili, mai ales când este vorba de confortul familiei.
