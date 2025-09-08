Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 9 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Stiri
Daniela Simulescu/Foto emisiune
Daniela Simulescu/Foto emisiune

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de marți, 9 septembrie 2025.

Luna va tranzita semnul Berbecului, ceea ce înseamnă că ne vom mai reveni după eclipsa de duminică. Soarele din Fecioară se apropie de un sextil cu Jupiter din Rac. Aceste aspecte ne ajută să îmbinăm utilul cu plăcutul. Vom fi harnici, vom dori să ne facem utili, mai ales când este vorba de confortul familiei.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, marți, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Youtube video image

Horoscop 9 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
08 sep 2025, 19:59
