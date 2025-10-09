€ 5.0953
Data publicării: 08:17 09 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 9 octombrie 2025. O zodie trebuie să fie mai organizată
Autor: Daniela Simulescu

fotografie-emisiune-daniela-simulescu-dcnews_95576300 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Horoscop zilnic. Luna este tot în Taur.

Joi, Luna își continuă tranzitul în semnul Taurului. Dar să nu uităm că Venus se apropie de o opoziție cu Saturn. Ceea ce înseamnă că ne vom confrunta cu un dezechilibru între nevoia de iubire și nevoia de responsabilitate. Relațiile, mai ales cele amoroase, vor cere efort, răbdare și stabilitate.

Horoscop 9 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Dacă nu vei fi mai organizat, ziua nu va fi pe placul tău. În plus, ai nevoie ca totul să fie cât mai simplu.

Horoscop 9 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Îi vei obliga și pe ceilalți să se miște după ritmul tău. Unii s-ar putea să nu fie de acord cu tine, dar își vor da seama că ai dreptate.

Horoscop 9 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Dacă vei fi atent și la ce fac unii colegi, nu doar la ce zic, îți vei face munca mult mai ușoară. De asemenea, fii mai disciplinat cu treburile gospodărești.

Horoscop 9 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Câteodată vrei să crezi că toată lumea este bună. Dar, vei descoperi că oamenii trec prin diverse probleme și că nu pot fi alături de tine.

Horoscop 9 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Înainte de a face o cheltuială mai serioasă, trebuie să te întrebi de multiple ori înainte dacă merită. Și îți vei da singur răspunsul.

Horoscop 9 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Colegii sau apropiații vor opune rezistență la propunerile tale. Vei avea nevoie de timp suplimentar pentru a-i lămuri.

Horoscop 9 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

Parcă universul este împotriva ta! Nimic nu îți iese la timp. Și vei deveni preocupat în mod exagerat de părerea celorlalți.

Horoscop 9 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Partenerul este ori prea insistent, ori prea evitant. Și tu în loc să îți vezi de ale tale, îți faci tot felul de gânduri din cauza lui.

Horoscop 9 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei investi timp și energie într-un proiect de la locul de muncă. Însă, succesul și validarea vor veni mai târziu.

Horoscop 9 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

Te bazezi exagerat de mult pe părerile celorlalți. Și îți vei da seama că nu te ajută deloc. ȘI că tot tu știi cel mai bine cum să rezolvi o anumită problemă.

Horoscop 9 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Îți vei da seama că nu are rost să te preocupi prea mult de ceea ce nu poți controla. Unii dintre voi vor învăța lucruri folositoare la locul de muncă.

Horoscop 9 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

Ai prea multe pe cap. Unele vești legate de familie, probleme la serviciu și nehotărârea partenerului. Dar le vei gestiona corect.

