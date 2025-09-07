Horoscop 8 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Efectele Eclipsei de Lună vor continua la începutul săptămânii. Abia la finalul zilei de luni, Luna va trece din Pești în Berbec. Și se va întâlni, bineînțeles, cu Saturn și Neptun. Cu alte cuvinte, vom observa o lipsă de motivație, tendința de a procrastina și multiple momente de confuzie. Însă, ținând cont că ne aflăm în sezonul eclipselor, cel mai bine ar fi să nu forțăm nimic.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, luni, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube DCNews!

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News