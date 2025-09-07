Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 8 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de luni, 8 septembrie 2025.

Efectele Eclipsei de Lună vor continua la începutul săptămânii. Abia la finalul zilei de luni, Luna va trece din Pești în Berbec. Și se va întâlni, bineînțeles, cu Saturn și Neptun. Cu alte cuvinte, vom observa o lipsă de motivație, tendința de a procrastina și multiple momente de confuzie. Însă, ținând cont că ne aflăm în sezonul eclipselor, cel mai bine ar fi să nu forțăm nimic.

Youtube video image

