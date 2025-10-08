Horoscop zilnic. Venus se află într-un sextil cu Jupiter.
Luna va tranzita semnul Taurului. Iar Venus din Fecioară se află într-un sextil cu Jupiter din Rac. Ambele aspecte ne ajută să depășim momentele mai provocatoare cu grație, răbdare și cu o doză serioasă de pragmatism. De altfel, vom reuși să vedem jumătatea plină din orice situație.
Horoscop 8 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec
Nu este ziua cea mai bună pentru decizii grăbite! Astrele îți recomandă să faci totul pas cu pas și să nu te lași influențat de nimeni.
Horoscop 8 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur
Vei reduce viteza celor din jur. Ritmul tău pare cel mai potrivit în momente stresante. O zi bună pentru activitățile care îți plac.
Horoscop 8 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni
Pui prea mult accent pe ce spun unii și alții la locul de muncă. Ar fi cazul să nu iei nimic personal și să rămâi obiectiv.
Horoscop 8 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac
Ai nevoie de speranță sau de încredere în viitorul apropiat. Și indiferent de ce ți se va spune, tu tot vei respinge pesimismul celor din jur.
Horoscop 8 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu
Nu ar strica să fii mai atent la modul în care cheltuiești. Te panichezi și pierzi controlul. Iar banii se duc pe lucruri inutile.
Horoscop 8 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară
Nu este o zi potrivită pentru a avea așteptări nici de la partener, nici de la apropiați. Cel mai bine ar fi să comunici deschis cu aceștia.
Horoscop 8 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță
Vei afla unele informații interesante la locul de muncă. Însă, până nu ai toate dovezile, cel mai bine ar fi să nu le dai mai departe.
Horoscop 8 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion
Ai nevoie de atenția și grija partenerului sau ale unor persoane apropiate. Fără această siguranță nu vei reuși mare lucru.
Horoscop 8 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător
Ai prea multă încredere în unii apropiați, însă nu uita că viața este surprinzătoare și că oricând pot decide că nu ești prioritatea lor.
Horoscop 8 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn
Dacă vei trata ziua aceasta precum un robot, vei fi tare nemulțumit la finalul ei. Astrele îți recomandă să fii mai creativ.
Horoscop 8 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător
Nu uita că orice criză se poate transforma într-o mare oportunitate! Și că dacă nu se întâmplă ceva când îți dorești, poate că nu trebuie deocamdată.
Horoscop 8 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești
Astrele te invită să ai mai mult încredere în tine. Să îți amintești momentele când ai reușit să depășești greutăți.
de Val Vâlcu