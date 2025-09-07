Horoscop 7 septembrie 2025. Eclipsa de Lună vizează o zodie

Eclipsa de Lună/Luna Plină din Pești de pe 7 septembrie vine cu o doză de realism, necesar în aceste vremuri, mai ales din cauza prezenței lui Saturn retrograd în același semn. Și vor exista unele lecții de viață, mai ales pentru zodiile cu marcaj mutabil: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Berbec/Ascendent în Berbec

Nivelul de energie va fi destul de scăzut, deci nu are rost să tragi de tine. Unele activități pot fi amânate cu siguranță.

Taur/Ascendent în Taur

Relația cu unii prieteni nu va fi așa cum ți-ai fi dorit. De altfel, unele planuri de petrecere a timpului liber vor fi ajustate.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei fi mai tolerant ca niciodată. Deși îți dai seama că unii apropiați nu au dreptate, nu îi contrazici. Le permiți să își dea seama singuri de greșeală.

Rac/Ascendent în Rac

O zi bună pentru plimbări și activități spirituale. Vei purta discuții destul de profunde cu persoanele apropiate.

Leu/Ascendent în Leu

Cu greu vei reuși să rămâi prezent în orice clipă. Unele îngrijorări nu îi dau pace și nimic nu te scoate din starea ta.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Partenerul s-ar putea să fie mai retras. Și nici nu are un motiv clar. Pur și simplu, nu este cea mai bună zi a lui.

Balanță/Ascendent în Balanță

Te irită serios când vezi că alții își fac treaba superficial. Mai ales când știi cât efort ai depus tu. Însă nu este cazul să te compari cu nimeni.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Te saturi repede de romantismul superficial și promisiunile pompoase. Vrei să vezi fapte din partea persoanei iubite.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Nu îți va mai conveni ceva din gospodărie. Și vei dori să schimbi sau să aduci îmbunătățiri. Vei fi vulnerabil în comunicarea cu familia.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Astrele îți recomandă să nu lași ideile bune să treacă. Ci să le notezi de fiecare dată. Sigur te vor ajuta în viitorul apropiat.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Poți fi generos cu tine sau alții, însă cu măsură. Și încearcă să nu faci prea multe promisiuni din punct de vedere financiar.

Pești/Ascendent în Pești

Eclipsa de Lună se petrece în semnul tău. Am putea spune că este o zi mai ciudată. Important este să nu te lași influențat de oricine.

