Horoscop 6 septembrie 2025. O zodie va fi înconjurată de haos

Horoscop zilnic. Ne apropiem de prima eclipsă a toamnei.

Nu uitați că ne aflăm între un careu Marte-Jupiter și o eclipsă de Lună! Mulți dintre noi vor fi agitați, irascibili și cu tendinte de a exagera.

Berbec/Ascendent în Berbec

În continuare, vei vea tendința de a trece de la o extremă la alta. Când ești prea implicat în orice activitate, când devii prea evitant.

Taur/Ascendent în Taur

S-ar putea să nu te poți ține de toate planurile. Și mai este posibil să te agiți prea mult pentru unele treburi gospodărești nesemnificative.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Te forțezi să vezi partea pozitivă în orice situație. Însă, dacă vrei o zi bună, recomandabil ar fi să rămâi cât mai pragmatic.

Rac/Ascendent în Rac

Nu te lăsa provocat de membrii familiei! Pentru binele tău, ar trebui să eviți oamenii agitați sau pe cei care nu țin cont de părerea ta.

Leu/Ascendent în Leu

Unele discuții îți vor da reale bătăi de cap. Și asta pentru că părerile tale nu sunt pe placul unor apropiați.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Partenerul nu este la fel de prezent și implicat ca tine. Și de aici poți alege să discuți deschis cu el sau de a-ți ascunde emoțiile.

Balanță/Ascendent în Balanță

De intenții nu vei duce lipsă, însă când va fi vorba de acționat, s-ar putea să întâmpini unele probleme. Ferește-te de conflicte!

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Atitudinea cea mai potrivită este acea de pacifist. De a te strădui să menții armonia și echilibrul în mediul tău înconjurător.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vor fi momente când unele fapte ale familiei te vor stresa sau frustra. Poate pentru că aveai alte așteptări de la cei dragi.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei fi mai retras, mai gânditor, și s-ar putea să fie cea mai potrivită atitudine. Este prea mult haos în jurul tău.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Trebuie să îți schimbi atitudinea față de bani. Nu este cazul să faci unele cheltuieli pentru a face pe plac unor persoane.

Pești/Ascendent în Pești

Odihna și relaxarea contează enorm astăzi. Te pregătești de o eclipsă în semnul tău și nu trebuie să risipești energia într-un mod aiurea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News