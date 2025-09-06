Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 6 septembrie 2025. O zodie va fi înconjurată de haos

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu - foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu - foto emisiune

Horoscop zilnic. Ne apropiem de prima eclipsă a toamnei. 

Nu uitați că ne aflăm între un careu Marte-Jupiter și o eclipsă de Lună! Mulți dintre noi vor fi agitați, irascibili și cu tendinte de a exagera.

Berbec/Ascendent în Berbec

În continuare, vei vea tendința de a trece de la o extremă la alta. Când ești prea implicat în orice activitate, când devii prea evitant.

Taur/Ascendent în Taur

S-ar putea să nu te poți ține de toate planurile. Și mai este posibil să te agiți prea mult pentru unele treburi gospodărești nesemnificative.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Te forțezi să vezi partea pozitivă în orice situație. Însă, dacă vrei o zi bună, recomandabil ar fi să rămâi cât mai pragmatic.

Rac/Ascendent în Rac

Nu te lăsa provocat de membrii familiei! Pentru binele tău, ar trebui să eviți oamenii agitați sau pe cei care nu țin cont de părerea ta.

Leu/Ascendent în Leu

Unele discuții îți vor da reale bătăi de cap. Și asta pentru că părerile tale nu sunt pe placul unor apropiați.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Partenerul nu este la fel de prezent și implicat ca tine. Și de aici poți alege să discuți deschis cu el sau de a-ți ascunde emoțiile.

Balanță/Ascendent în Balanță

De intenții nu vei duce lipsă, însă când va fi vorba de acționat, s-ar putea să întâmpini unele probleme. Ferește-te de conflicte!

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Atitudinea cea mai potrivită este acea de pacifist. De a te strădui să menții armonia și echilibrul în mediul tău înconjurător.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vor fi momente când unele fapte ale familiei te vor stresa sau frustra. Poate pentru că aveai alte așteptări de la cei dragi.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei fi mai retras, mai gânditor, și s-ar putea să fie cea mai potrivită atitudine. Este prea mult haos în jurul tău.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Trebuie să îți schimbi atitudinea față de bani. Nu este cazul să faci unele cheltuieli pentru a face pe plac unor persoane.

Pești/Ascendent în Pești

Odihna și relaxarea contează enorm astăzi. Te pregătești de o eclipsă în semnul tău și nu trebuie să risipești energia într-un mod aiurea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Horoscop 6 septembrie 2025. O zodie va fi înconjurată de haos
06 sep 2025, 08:57
Horoscop 5 septembrie 2025. Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, pregătiți-vă de o zi tensionată!
05 sep 2025, 07:37
Weekend complicat pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
05 sep 2025, 19:55
Horoscop 5 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
04 sep 2025, 21:06
Horoscop 4 septembrie 2025. O zodie trebuie să fie discretă
04 sep 2025, 07:40
Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 sep 2025, 19:03
ParintiSiPitici.ro
Mesajul care a bulversat mii de părinți înainte de începerea școlii: „Am primit de la doamna învățătoare...”
05 sep 2025, 23:05
Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 sep 2025, 18:30
Horoscop 3 septembrie 2025. O zodie va face compromisuri pe plan financiar
03 sep 2025, 08:31
Horoscop 2 septembrie 2025. O zodie se va lăsa influențată de zvonuri sau bârfe
02 sep 2025, 08:14
Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate
01 sep 2025, 20:43
Horoscop 1 septembrie 2025. Saturn aduce iarăși teste pentru o zodie
01 sep 2025, 08:06
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
31 aug 2025, 20:25
Horoscop 31 august 2025. Ultima zi a verii va fi memorabilă pentru o zodie
31 aug 2025, 08:55
Horoscop 30 august 2025. O zodie va fi sufletul petrecerii
30 aug 2025, 07:57
Horoscop 29 august 2025. Zodia care va profita din plin de această zi
29 aug 2025, 07:15
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
29 aug 2025, 23:11
Horoscop 28 august 2025. Emoții intense pentru o zodie
28 aug 2025, 07:39
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
27 aug 2025, 19:52
Informații neștiute până acum despre Cătălin Predoiu. Astrologul Daniela Simulescu: Beneficiază de un aspect special
27 aug 2025, 11:28
Horoscop 27 august 2025. Vărsătorii se ceartă cu partenerii, Racul are probleme financiare
27 aug 2025, 08:47
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
26 aug 2025, 21:35
Horoscop 26 august 2025. Zodia care depinde prea mult de aprobarea celor dragi
26 aug 2025, 08:32
Horoscop 25 august 2025. Beneficii pentru o zodie
25 aug 2025, 08:38
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 aug 2025, 08:54
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 aug 2025, 21:12
Horoscop 24 august 2025. Situații bizare pentru o zodie
24 aug 2025, 08:24
Horoscop 23 august 2025. Luna Nouă va afecta o zodie
23 aug 2025, 08:56
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
22 aug 2025, 21:01
Horoscop 22 august 2025. Un nou sezon pentru o zodie
22 aug 2025, 07:33
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
21 aug 2025, 20:33
Horoscop 21 august 2025. Zodia trădată de oamenii apropiați
21 aug 2025, 08:15
Toamna începe cu o Eclipsă totală de Lună! Ecou puternic pentru două zodii
20 aug 2025, 21:01
Horoscop 20 august 2025. Zodia cu așteptări nerealiste
20 aug 2025, 08:43
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
19 aug 2025, 22:19
Horoscop 19 august 2025. Zodia care va avea o zi de neuitat
19 aug 2025, 08:34
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
18 aug 2025, 21:23
Horoscop 18 august 2025. O zodie va fi prea indiscretă
18 aug 2025, 07:37
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
17 aug 2025, 19:29
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
17 aug 2025, 19:03
Horoscop 17 august 2025. O zodie va avea o zi nemaipomenită
17 aug 2025, 08:58
Horoscop 16 august 2025. O zodie va fi răsfățată de persoana iubită
16 aug 2025, 09:12
Horoscop 15 august 2025. Îngrijorări din cauza banilor pentru o zodie
15 aug 2025, 08:01
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
14 aug 2025, 21:08
Horoscop 15 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
14 aug 2025, 18:53
Horoscop 14 august 2025. O zodie va avea cheltuieli nedorite
13 aug 2025, 22:19
Horoscop 13 august 2025. O zodie va fi prea visătoare
13 aug 2025, 08:50
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii august 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
12 aug 2025, 21:32
Horoscop 12 august 2025. Bucurie pentru Rac, neînțelegeri pentru Balanță
12 aug 2025, 08:30
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
11 aug 2025, 20:47
Vin vremuri tensionate pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
05 aug 2025, 19:35
Lună Plină în Vărsător. Vești bune și rele pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
07 aug 2025, 19:32
Cele mai noi știri
acum un minut
Tensiuni între SUA şi Venezuela. Trump a mutat avioane de luptă în Caraibe. Linia roşie care nu trebuie trecută
acum 6 minute
Funeraliile Prințesei Diana, momentul în care întreaga lume a stat în loc. 28 de ani de la ceremonia de înmormântare
acum 7 minute
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, fotografiată cu berea în mână pe Arena Națională 
acum 33 de minute
Miza demisiei lui Piedone din PUSL. De a ales să-și facă un partid nou 
acum 53 de minute
Jesse Marsch, selecţionerul Canadei, mesaj subtil pentru Mircea Lucescu: La 80 de ani, sper să fiu pe plajă
acum 1 ora 26 minute
Incendiu violent la o hală din Galați. Sute de metri pătrați afectați
acum 1 ora 27 minute
Românii au probleme cu banii. 15% nu şi-au putut achita la timp cheltuielile în 2024
acum 1 ora 41 minute
Cod Galben de caniculă și disconfort termic accentuat în zece județe din țară
Cele mai citite știri
pe 5 Septembrie 2025
„De ce să plătesc, în București, pentru apa caldă folosită de altul?“ / Explicația unui specialist / video
pe 5 Septembrie 2025
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 5 Septembrie 2025
Poza momentului cu ministrul Țoiu, publicată de Ambasada SUA
pe 5 Septembrie 2025
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
pe 5 Septembrie 2025
O româncă a ajuns director în cea mai mare companie de finanțe din Germania. Astăzi, Mariana Daina are în echipă doar români
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel