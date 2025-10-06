Luni, 6 octombrie, Mercur, își începe tranzitul în semnul Scorpionului, unde va sta până pe 29 octombrie. Și se va alătura lui Marte.

Mintea noastră va fi destul de curioasă. Ne vom demonstra a fi atrași de senzațional și de tot ce este ascuns. Mercur în Scorpion ne poate face detectivi perfecți, dar există riscul să suferim și de scenarită.

Horoscop 6 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Dintr-o dată, vei deveni mai timid. Sau mai rezervat atunci când este vorba de discuțiile referitoare la viața personală.

Horoscop 6 octombrie Taur/Ascendent în Taur

Mercur intră în casa a șaptea, deci vor apărea noi discuții cu partenerul. De altfel, comunicarea vă va ajuta să treceți peste multe.

Horoscop 6 octombrie Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, intra în casa a șasea. Proiectele de la serviciu se vor rezolva mai repede dacă vei discuta deschis cu colegii.

Horoscop 6 octombrie Rac/Ascendent în Rac

Comunicarea cu copiii va deveni importantă. Însă nu contează doar vorbele acestora, ci trebuie să fii atent și la gesturi.

Horoscop 6 octombrie Leu/Ascendent în Leu

Unele cuvinte ale familiei nu îți priesc. Te scot din zona de confort. Însă îți vei reveni repede. Încearcă să nu fii prea ironic în fața celor dragi.

Horoscop 6 octombrie Fecioară/Ascendent în Fecioară

Începe o perioadă bună pentru a rezolva încurcăturile administrative. Sigur vei face numeroase drumuri, dar vei întâlni oamenii potriviți la momentul potrivit.

Horoscop 6 octombrie Balanță/Ascendent în Balanță

Intrarea lui Mercur în casa a doua te va face să te gândești mai mult ca de obicei la bani. La cum să îi faci și la cum să îi gestionezi mai eficient.

Horoscop 6 octombrie Scorpion/Ascendent în Scorpion

Tranzitul lui Mercur te va ajuta enorm. Acuitatea ta mentală va fi de invidiat! Conexiunile pe care le vei face vor ajuta la deblocarea unor proiecte.

Horoscop 6 octombrie Săgetător/Ascendent în Săgetător

Astrele îți recomandă să acorzi atenție suplimentară intuiției. Îți va da semnale multiple pe care trebuie să le iei în considerare.

Horoscop 6 octombrie Capricorn/Ascendent în Capricorn

Ziua va fi una bună dacă vei alege să fii mai sociabil. Dacă te vei reconecta cu unii prieteni sau dacă vei propune tu idei de petrecere a timpului liber.

Horoscop 6 octombrie Vărsător/Ascendent în Vărsător

Este una dintre acele zile în care contează mai mult modul în care comunici decât și ceea ce spui. În special, la locul de muncă.

Horoscop 6 octombrie Pești/Ascendent în Pești

Îți vei da seama, încă o dată, că dreptatea nu este absolută. ȘI câ fiecare are propria perspectivă asupra unui subiect.