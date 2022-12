Daniela Simulescu, astrolog DC NEWS și redactor șef Astrosens.ro, a venit cu previziunile astrologice pentru săptămâna 5-11 decembrie 2022. Pentru o zodie săptămâna aceasta va fi mai mult despre muncă, aspectele fiind bune în zona profesională.

"Curios sau nu, la tine aspectele for fi bune în zona profesională. Odată cu Mercur și odată cu Venus, intrând în Casa a 10-a, acum la finalul anului, acum când începi să te ocupi de sărbători, acum când Marte este retrograd și nu știi unde și încotro, iată că vin aceste planete în Casa a 10-a și zic: totuși hai să aruncăm balastul și hai să vedem ce am făcut profesional, cum mă am cu șeful, cum mă am cu colegii, cum sunt proiectele la care lucrez, dacă toate proiectele pe care le am pe masă sunt cele bune sau cele nebune.

Deci intrarea atât a lui Mercur, cât și a lui Venus în Casa a 10-a te fac să te chestionezi și să îți dai seama cât de mult te-ai maturizat din punct de vedere profesional, cel puțin în acest an. Indiferent de nivelul tău, de educație, de experiență, chiar și pentru aceia care nu muncesc, sunt la școală, sau pentru cei care ies la pensie, gândiți-vă ce ați realizat voi în ultimul timp și bazați-vă pe ce este foarte sigur pentru că până acum Mercur și Venus au fost în Săgetător și aici, cu Mercur și Venus în Săgetător tu îți faci niște planuri, te duci după planuri, nu știi sigur că le ai. Cu Mercur și Venus în Săgetător vorbim mai mult despre planuri, despre obiective, dar nu despre ceva concret.

Deci e foarte important ca cel puțin pe finalul acestei săptămâni să fiți nu neapărat cu capul plecat, știți vorba mea: "capul plecat e primul tăiat", da mai degrabă mai oportuniști. Aveți mare nevoie zilele acestea să faceți aceste lucruri. Nu uitați că Jupiter se află în continuare în Casa a 12-a, aveți grijă de sănătatea voastră sau a altora și nu uitați că Jupiter se apropie de intrarea în semnul vostru, din nou, pe data de 21 decembrie, iar acolo nu veți mai avea scuze din niciun punct de vedere cel puțin până în mai. Săptămâna aceasta este foarte importantă pe plan profesional. Nu uitați de opoziția în Marte de care îmi este foarte teamă. Grijă mare la tot ce înseamnă mișcare, la tot ce înseamnă călătorii, astea sunt destul de dezechilibrate", le-a spus Daniela Simulescu celor din zodia Berbec sau cei cu ascendent în zodia Berbec.

Pentru sfârșitul lui decembrie, astrologul DC News și redactor șef al Astrosens, Daniela Simulescu ne avertizează să fim atenți la emoții, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

”Vorbim de opoziția Pluto-Lilith, iar întotdeauna opoziția lui Lilith este Priap, deci avem o conjuncție Pluto-Priap în semnul Capricornului. Priapul este ceva de ce fugim și ne ducem către Lilith. Lilith este energia debordantă din noi care nu are pic de limite. Care va fi problema la acest sfârșit de an? Atenție: această opoziție se va resimți foarte mult în viețile celor cu marcaj cardinal și aici vorbim de Rac, Berbec, Balanță și Capricorn. Aceștia se vor confrunta între trecut și prezent, pentru că Racul vorbește de rădăcini iar Capricornul vorbește despre prezent și poate, foarte puțin, despre planurile de viitor. Capricornul pentru asta trăiește: să aibă un obiectiv la care să se ducă”, spune astrologul Daniela Simulescu. Vezi mai mult AICI.

