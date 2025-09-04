Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 4 septembrie 2025. O zodie trebuie să fie discretă

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Horoscop zilnic. Marte se apropie de careul cu Jupiter. 

Marte din Balanță se apropie de un careu cu Jupiter din Rac. Mulți dintre noi nu vor face nimic fără a avea exces de zel. Dar, pentru alții, acest aspect îi poate scoate din carapace. Luna va trece din Capricorn în Vărsător, unde se va întâlni cu Pluto. Aspectul perfect pentru extreme pe plan emoțional.

Berbec/Ascendent în Berbec

Te vei lăsa influențat prea repede de oamenii din jur. După care, vei încerca să le faci pe plac. Nu uita și de tine!

Taur/Ascendent în Taur

Nu vei putea lucra dacă atmosera de la serviciu va fi una agitată. Însă, nici nu poți schimba tu pe toată lumea. Deci vei face un compromis.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Nu spune din prima tot! Păstrează și pentru tine bucăți de informații pe care să le folosești la momentul potrivit.

Rac/Ascendent în Rac

S-ar putea să nu te recunoști în discuțiile cu familia. Pot apărea situații în care să devii mai tendențios ca niciodată.

Leu/Ascendent în Leu

S-ar putea să te confrunți cu unele greșeli din trecut. ȘI să încerci să controlezi în totalitate totul, dar va fi greu.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Îngrijorările pe plan financiar te vor copleși. Astrele îți recomandă să nu pui răul în față și să îți dai seama că totul trece.

Balanță/Ascendent în Balanță

Este o perioadă provocatoare. De aceea, cel mai bine ar fi să eviți oamenii conflictuați, situațiile despre care știi că nu îți convin.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Cumva vei fi mereu cu un pas în spatele altora. Poate că este cazul să îți acorzi puțin, să meditezi și să îți asculți intuiția.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Unele planuri îți amenință serios buzunarele. Unii dintre voi s-ar putea să nu se mai înțeleagă cu anumiți prieteni ca pe vremuri.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Una din două. Ori vei avea parte de un succes răsunător la locul de muncă, ori s-ar putea să faci unele boacăne.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Discuțiile moraliste nu își au rostul. Fie că le ții tu sau că participi la ale altora. De asemenea, chestiunile administrative îți vor da mari bătăi de cap.

Pești/Ascendent în Pești

Succesul zilei va depinde doar de modul în care te organizezi. Dacă lași totul să se întâmple de la sine, nu prea vei fi mulțumit.

